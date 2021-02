Un bărbat a fost transportat de urgență la spital după ce acesta s-a autoincendiat. În urma incidentului, bărbatul a suferit arsuri pe 18% din suprafața corpului. Medicii au fost nevoiţi să intervină în localitatea Horleşti din judeţul Iași la un bărbat care şi-ar fi dat foc.

Bărbatul în vârstă de 43 de ani are arsuri pe cai aerieni, arusri la mâini şi la față dar şi la coapsă dreaptă şi fesa parcelară. Bărbatul se afla sub influenţa băuturilor alcoolice.

Conform datelor existente până la această oră, un bărbat a ajuns de urgentă la UPU Iași fiind transportat cu o ambulantă de tip C. Acesta are 43 de ani şi este domiciliat în satul Bogdănești din comună ieșeană Horlești. A suferit arsuri de gradul II și gradul III după ce şi-a dat foc cu benzină. Medicii au intervenit la caz într-un loc public. Acesta este negativ din punctul de vedere al infectării cu COVID-19 şi era, atunci când a fost transportat la spital, sub influenţa băuturilor alcoolice:

Ce au declarat medicii de la spital

„Un bărbat în vârstă de 43 de ani din satul Bogdănești, comuna Horlești, din judeţul Iași, este adus cu o ambulantă de tip C dintr-un loc public. Bărbatul este neintubat şi a suferit mai multe arsuri din cauza unei autoincendieri prin flacără cu benzină. A suferit arsuri de gradul II şi gradul III pe 18% din suprafaţa corporală. Arsura extremitate cefalică, arsură cai aeriene, edem glotic, arsuri mâini bilateral, față externă și internă coapsa dreapt și fesa parcelar. Bărbatul prezenta etilism acut. Bărbatul este negativ la testarea rapidă COVID-19.” a declarat Dr. Diana Cimpoeșu, medic coordonator UPU SMURD Iași.