A 56-a zi de război. Steagul victoriei sovietice, arborat în mai multe zone din Ucraina. Rusia vrea să mobilizeze civilii „cu forța” în Herson. VIDEO/UPDATE

UPDATE 2: Colaboratorul Vitaly Ganchev, care intenționa să organizeze un referendum în regiunea Harkov, a fost numit de ocupanții ruși șef al administrației civile interimare, potrivit agenției de presă Nexta.

UPDATE 1: Armata ucraineană a transmis că trupele rusești plănuiesc să „mobilizeze cu forța” populația locală din orașul Herson, situat în sudul țării. Ucraina a acuzat forțele rusești că au oprit sprijinul umanitar în regiune.

Trupele rusești continuă să desfășoare o operațiune în partea de est a Ucrainei pentru a stabili controlul deplin asupra orașelor Luhansk și Donețk.

În orașul Balakleya din estul Ucrainei, trupele rusești și-au dus colegii răniți la o clinică locală în loc să-i ducă la un spital de campanie. Armata ucraineană spune că acest lucru dovedește o „creștere semnificativă” a numărului de soldați ruși răniți în regiune.

Forțele aeriene ucrainene au lovit patru ținte – trei UAV-uri și o rachetă de croazieră.

În ultimele 24 de ore, armata ucraineană a distrus un tanc, 10 unități blindate și două vehicule, un sistem de artilerie, două unități speciale de geniu, un sistem de rachete antiaeriene și un depozit de muniție inamic.

Știre inițială: „Operațiunea militară” a Moscovei se va încheia atunci când NATO va înceta să mai folosească teritoriul ucrainean pentru a amenința Rusia, a declarat Alexey Polishchuk, un oficial de rang înalt din cadrul Ministerului rus de Externe, în cea de-a cincizeci și șasea zi de război.

„Operațiunea militară specială se va încheia atunci când sarcinile sale vor fi îndeplinite. Printre acestea se numără protecția populației pașnice din Donbas, demilitarizarea și denazificarea Ucrainei, precum și eliminarea amenințărilor la adresa Rusiei care provin de pe teritoriul ucrainean din cauza capturării acestuia de către țările NATO”, a declarat Alexey Polischuk.

Cu toate acestea, oficialul care activează în Ministerul de Externe de la Moscova nu a oferit detalii despre modul în care NATO amenința Rusia de pe teritoriul Ucrainei.

Diplomatul a mai precizat că operațiunea „se desfășoară conform planului” și că „toate obiectivele sale vor fi atinse”.

În aceeași zi, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a informat că Uniunea Europeană plănuiește un al șaselea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

„Lucrăm pentru a face ca acest lucru să fie cu adevărat dureros pentru mașina militară rusă și pentru statul rus în ansamblu”, a spus Volodymyr Zelensky, adăugând că a avut „discuții foarte amănunțite” cu președintele Consiliului European, Charles Michel, cu privire la chestiuni defensive și financiare, precum și la noile măsuri restrictive.

„În special, sancțiunile vor prevedea restricții asupra sectorului energetic al Rusiei, sectorului bancar, exporturilor, importurilor și transporturilor”, a precizat Volodymyr Zelensky.

De asemenea, el și-a reiterat apelul pentru un embargo complet asupra livrărilor de petrol rusesc.

Zelensky a declarat că a vorbit cu Michel despre „amenințarea la adresa crizei alimentare și energetice din Europa”, precum și despre posibilitatea reluării exporturilor agricole ucrainene și blocarea „capacității Rusiei de a șantaja Europa”.

Înainte de întâlnirea lor, șeful Consiliului European l-a vizitat pe Borodyanka la Kiev împreună cu echipa sa, a declarat Zelensky, și „a văzut cu ochii săi distrugerile pe care ei (soldații ruși – n.r.) le-au provocat”.

„Nu poate exista justiție fără pace”, a subliniat Volodymyr Zelensky, adăugând că militarii și comandanții ruși vor fi trași la răspundere pentru crime de război.

„Fiecare nume de familie, fiecare adresă de domiciliu, fiecare cont bancar – vom găsi totul”, a transmis președintele ucrainean.

Între timp, Institutul pentru Studiul Războiului din SUA a afirmat că Rusia a obținut, miercuri, câștiguri minore în invazia sa în Ucraina pe cale aeriană, precum și la sol. Luptătorii ucraineni din orașul portuar aflat în dificultate au fost încolțiți în masivul complex Azovstal Steel Plant.

În evaluarea zilnică a informațiilor realizată de institut s-a constatat, de asemenea, că forțele invadatoare au capturat parțial două orașe cheie de pe linia frontului din est: Rubizhne și Popasna.

Nu au fost făcute încă progrese teritoriale majore, a mai arătat Institutul pentru Studiul Războiului, dar trupele rusești continuă să atace în regiunile populate Harkov și Herson.

În altă ordine de idei, steagul sovietic al victoriei din timpul celui de-al Doilea Război Mondial începe să apară în zonele ocupate ale Ucrainei, înainte de sărbătorirea de către Rusia, pe 9 mai, a Zilei Victoriei în cel de-al Doilea Război Mondial.

Steagul roșu – arborat deasupra Reichstagului din Berlin la 9 mai 1945, când naziștii s-au predat sovieticilor – poartă însemnele sovietice cu secera și ciocanul, cu inscripția: „Pușcașul 150, Ordinul Kutuzov clasa a doua, Divizia Idritz, Corpul 79 de pușcași, Armata a 3-a de șoc, Frontul 1 din Belarus”. De atunci, 9 mai a devenit o sărbătoare venerată în Rusia, iar drapelul reprezintă o icoană importantă pentru ruși.

Russian soldiers hoist a Soviet flag in the occupied city of Kherson.

Are people in the West seeing what Russia is going for?

This isn’t about NATO or Donbas and Luhansk.

They want it all. pic.twitter.com/ciDWL0fzBt

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 19, 2022