Tragedie în Portugalia. Un pilot a murit, după ce două avioane s-au ciocnit în aer

Duminică, în timpul unui spectacol aerian în orașul portughez Beja, două avioane de acrobație s-au ciocnit în aer, conform informațiilor furnizate de Forțele Aeriene Portugheze (PAF). Unul dintre avioane s-a prăbușit și a luat foc, iar pilotul a decedat, conform Reuters.

Forțele Aeriene Portugheze (PAF), care au organizat spectacolul la o bază aeriană din Beja, situată la 180 km sud de Lisabona, au informat că accidentul a implicat avioane din patrula acrobatică YAK STARS.

Echipa implicată în accidentul aviatic include piloți din Portugalia și Spania și a fost caracterizată de Forțele Aeriene Portugheze (PAF) drept „cea mai mare echipă civilă de acrobație aeriană din sudul Europei”.

Căpitanul Forțelor Aeriene, Patricia Fernandes, a declarat pentru postul de televiziune RTP că „unul dintre piloți, de naționalitate spaniolă, a decedat și un alt pilot a fost rănit”. După accident, Forțele Aeriene Portugheze au decis să anuleze Beja AirShow, cel mai mare festival aerian din Portugalia.

Two Yakovlev Yak-52 aircraft of the Spanish-Portuguese Yakstars formation team collided during the Beja Air Show, Portugal. One aircraft crashed, killing the pilot. pic.twitter.com/4eHdT23mAC

— Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) June 2, 2024