Pasagerii avionului Alaska Airlines care și-a pierdut ușa în aer, povestesc experiența îngrozitoare

Avionul căruia i s-a desprins ușa în timpul zborului a fost știrea care a șocat o lume întreagă. Pasagerii zborului Alaska Airlines, care a fost forțat să aterizeze de urgență după ce o parte din fuselaj s-a desprins în aer, au descris experiența ca fiind traumatizantă și înfricoșătoare.

Evan Granger, un pasager așezat în rândul de la ieșire, pe locul 16F, a povestit că a auzit un „zgomot puternic”, urmat de „un vânt care a pătruns înăuntru”. La aproximativ 20 de minute de la decolarea petrecută vineri. A mărturisit că i s-au înfundat ambele urechi. „Nu am vrut să mă uit înapoi să văd ce se întâmplă,” a declarat Granger pentru NBC News. „În acel moment, tot ce am făcut a fost să respir prin mască de oxigen. Și să am încredere că echipajul de zbor va face tot posibilul să ne păstreze în siguranță.” Granger a recunoscut că „au fost multe lucruri care au trebuit să meargă bine pentru ca noi toți să supraviețuim,”. Adăugând că este „foarte recunoscător” că au reușit să aterizeze în siguranță.

Elizabeth Le din Portland, Oregon, a spus că zborul era la aproximativ 20 de minute pe ruta de la Portland la Ontario, California, vineri, când a auzit un zgomot puternic. „Deodată am auzit un zgomot puternic. Nu știam exact ce se întâmplă, dar când m-am uitat în sus, măștile de oxigen atârnau din tavan,” a povestit Le pentru Southern California News. „Și apoi m-am uitat în stânga și am văzut o bucată uriașă lipsă din avion.” Le a spus că un vânt „extrem de puternic” a năvălit în avion. Dar pasagerii au rămas pe scaunele lor și și-au păstrat centurile de siguranță.

Avion fără ușă, pasageri înspăimântați

„Nu puteam gândi clar din cauza vântului care era atât de puternic,” a spus ea. A adăugat: „Nu-mi venea să cred ochilor. Era o gaură uriașă. Se putea vedea orașul și stelele și totul chiar în afara ferestrei. A fost o nebunie.” Le a spus că nimeni nu stătea în scaunul de la fereastră al rândului direct lângă locul unde a căzut o parte din avion. Dar o mamă și fiul ei erau pe scaunele din mijloc și de pe culoar din acel rând. Le a auzit ulterior că mama a trebuit să-și țină fiul adolescent strâns pentru a împiedica să fie supt afară din avion, adăugând că tricoul său a zburat și el arăta foarte roșu, probabil din cauza vântului intens.

O altă pasageră, Jessica Montoya, a spus pentru sursa citată că avionul tocmai atinsese 10.000 de picioare când o parte din perete părea că se rupe. „Am zburat încă trei sau patru minute, și apoi am auzit un pocnet și toate măștile de oxigen au căzut,” a spus ea. „Nu mi-a fost frică. Nu știu de ce. Nimeni nu a strigat sau ceva de genul acesta.” Montoya a spus că a vorbit cu cineva după incident care i-a spus că tricoul și telefonul său au fost „supte” afară din avion. „A fost o călătorie în iad,” a conchis Montoya.