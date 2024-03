Social Cele mai frumoase mesaje de 8 martie. Nu vei da greș







Există mai multe mesaje emoționante pe care i le poți da mamei sau partenerei tale de 8 martie. Nu vei da greș cu aceste urări inedite și cu un buchet de flori.

Mesajele de 8 martie trimise persoanelor dragi din viața noastră încep să devină o tradiție pentru a marca Ziua Femeii. Cu această ocazie, poți face o bucurie mamei, soției, iubitei sau colegelor de la muncă. Există multe urări emoționante pe care le poți face. Trebuie doar să le alegi pe cele care îți plac ție și care crezi că merită.

Mesaje de 8 martie pentru mama

Mesaje de 8 martie pentru iubită sau soție

Urări și felicitări de Ziua Femeii

Îţi mulțumesc că m-ai iubit şi m-ai învăţat să iubesc şi pe ceilalţi, dar mai ales pe tine. La mulţi ani, mama! În această zi specială, vreau să îți mulțumesc pentru tot ce faci pentru mine și pentru cei dragi. Ești un stâlp de susținere, o sursă de inspirație și un exemplu de urmat pentru noi toți. Să ai un 8 Martie extraordinar! Singura persoană care va avea întotdeauna încredere mine, care va fi întotdeauna lângă mine, care mă va iubi întotdeauna: mama mea!La mulţi ani, mamă! Eşti minunată şi vreau să împart cu tine ce am mai de preţ. Te iubesc. La mulţi ani! Ești un dar de la Dumnezeu, un înger trimis să îmi lumineze viața. Îți mulțumesc că exiști și ai apărut în viața mea. Îți doresc o zi plină de iubire și bucurie, așa cum meriți! Mama, lacrima târzie, veșnică icoana, înger de-nălțare, candelă aprinsă! Candela a vieții, care nu se stinge, care luminează și pe veci veghează.Să nu crezi că poţi stabili cursul iubirii, dacă te consideră vrednic, îţi va îndrepta ea cursul! La mulți ani de 8 Martie! Oricât de speciale ar fi cuvintele nici măcar nu pot să înceapă să-ţi spună despre toată dragostea pe care ţi-o port în suflet.Iubita mea, te felicit de 8 martie, Ziua Femeii! Vreau să-ți mulțumesc că ai apărut în viața mea. Fără tine, nu aș zâmbi așa, nu m-aș trezi dimineața cu o dispoziție atât de bună, nu aș simți atâta căldură și grijă. Aștept o rază să-mi pătrundă în suflet, să ma lumineze și să-mi spună „te iubesc!” Iar acea rază să fie vocea ta ce ma trezește de dimineața! Nu caut astăzi declaraţii de dragoste, ele se citesc în tot ce faci când eşti cu mine. Cu multă dragoste.Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, că o oră are 60 min, că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate. Îți doresc, draga mea, ca în această zi specială să primești toată dragostea și recunoștința pe care o meriți. Să rămâi întotdeauna puternică și plină de încredere în tine însăți! Vreau să-ţi spun că iubesc motivele pe care mi le dai în fiecare zi pentru a te iubi: zâmbetul tău, ochii tăi, bunătatea ta, atenţiile pe care mi le faci şi modul în care îmi înseninezi viaţa. La mulți ani de Ziua Femeii. Pentru mine iubirea este singurul motiv pentru care mi-aş dori să traiesc o mie de ani. Vreau ca tot ceea ce îți dorești să devină întotdeauna realitate. Până la urmă, pentru mine ești mai mult decât viață, ești iubirea pe care nimic nu o va umbri. Astăzi, îmi doresc un singur lucru: ca sentimentele noastre să devină și mai puternice. Te iubesc!