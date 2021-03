Urări de 8 martie! Care sunt cele mai frumoase mesaje la care visează femeile

Ziua Femeilor a fost sărbătorită pentru prima dată la 28 februarie 1909 în New York, în amintirea unei greve a unui sindicat al femeilor, grevă care avusese loc în 1908. În anul 1910 la Copenhaga prin participarea unui grup de 100 de femei din 17 țari s-a hotărât fixarea unei zile la nivel mondial pentru sărbătorirea feminității. Abia în anul 1913 a fost aleasă ziua de 8 Martie ca zi internațională a Femeii.

Ziua Internațională a Femeii – 8 Martie – cea mai adorată și emoționantă sărbătoare laică a civilizației occidentale și a umanității

În această zi, în majoritatea culturilor, doamnelor și domnișoarelor li se oferă flori, cadouri sau alte atenții și li se adresează cele mai bune și tandre gânduri. Atenția copiilor și bărbaților se îndreaptă în special către mamele lor care sunt copleșite cu o atenție binemeritată. Ziua de 8 Martie, foarte apropiată calendaristic Mărțișorului, este la același nivel în privința implicării și euforiei sociale ca marile sărbători religioase de peste an ( Crăciunul și Paștele ).

Ziua Internațională a Femeii este probabil cea mai emoționantă și adorată sărbătoare laică a civilizației occidentale și a umanității. În această zi sentimentele nobile față de genul feminin se află la cotele cele mai înalte, conflictele se soluționează cu un zâmbet și o floare, iar concordia socială este menținută teluric, eteric și astral fără intervenții financiar-economice sau implicații mercantil-bursiere. Pacea devine o realitate, ca un curcubeu spectaculos, pe durata întregii zile. Love is in the Air , am putea spune de 8 Martie – Ziua tuturor mamelor care ne-au născut și a sensibilelor domnițe care ne înseninează existența.

La mulți ani, tuturor Doamnelor și Domnișoarelor de pretutindeni … !

La mulți ani, tuturor Doamnelor și Domnișoarelor de pretutindeni cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii – 8 Martie … ! Fie ca această zi să vă aducă împlinirea tuturor dorințelor, sănătatea necesară, inspirație, prosperitate și fericire, alături de cei dragi pe o planetă înfloritoare și pașnică … !

Dacă doriți să aveți o zi de 8 Martie senină, frumoasă și specială, merită să parcurgeți mesajele care se transmit, de regulă, cu ocazia acestei zile și la care genul feminin visează:

Mesaje, urări și felicitări de 8 martie pentru mame

„La mulţi ani, mamă! Eşti minunată şi vreau să împart cu tine ce am mai de preţ. Te iubesc.”

„Ziua de 8 Martie îmi oferă prilejul potrivit pentru a-ți spune cât de mult însemni pentru mine.

Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ceea ce am învățat de la tine: cum să dăruiesc necondiționat, cum să am încrede în mine. Tu ai fost cea care m-a iubit fară a cere nimic în schimb, tu ești cea care mi-a oferit sprijin și incurajări când aveam nevoie, tu ai fost mereu alături de mine când viața părea împotriva mea.Te iubesc, mămica mea…”

„Tu, mămico dragă, ne îndrumi pașii și ne sprijini să mergem pe drumul drept. Noi îți mulțumim și te iubim. La multi ani!”

„Pentru ziua ta, mămico, îţi trimit un ghiocel. Cât de mic îl vezi, cuprinde toată primavară-n el. La mulţi ani de 8 martie!”

„O mamă atât de minunată ca tine merită ca fiecare zi să fie 8 martie! La mulţi ani, mămico!”

„Îţi multumesc că m-ai iubit şi m-ai învăţat să iubesc şi pe ceilalţi, dar mai ales pe tine. La multi ani, mami!”

„Draga mea mamă, Am căutat să găsesc un cadou potrivit pentru tine… şi cred că l-am găsit. Sper să-ţi umple ziua de bucurie atunci când îl vei primi. La Mulţi Ani!”

„Dacă viaţa ta ar depinde de iubirea pe care ţi-o port, ai fi nemuritoare! La mulți ani, scumpa mea mamă!”

„Dragă mamă, de ziua mămicilor eu îţi urez multă sănătate şi să te bucuri de toţi cei ce te înconjoară! La mulţi ani!”

Mesaje și urări de 8 martie pentru iubite și soții

„Îti urez o zi a femeii în care să te bucuri de fiecare rază de soare și de fiecare pată de verdeață și… de dragostea mea necondiționată.”

„O rază de soare, o floare, o pată de verdeaţă şi dragostea mea necondiţionată, La mulţi ani, de Ziua Femeii, iubita mea!”

„Dacă ţi-aş trimite 1.000 de flori, tot nu ar fi suficient să întruchipez frumuseţea, candoarea şi blândeţea ta. Te iubesc, femeie minunată!”

„Sunt cel mai fericit bărbat, am trecut împreună prin bune şi rele, nu trebuie să-ţi dau mesaje pompoase de 8 Martie pentru că toată lumea ştie că tu eşti minunea vieţii mele. La mulţi ani, scumpa mea soţie!”

„Azi uită cine eşti şi trezeşte-te la viaţa o dată cu natura. Fii un fluture zglobiu şi aşează-te pe prima floare a purităţii. Ziua să-ţi fie mai senină ca infinitul. La mulţi ani, floare a primăverii. Te iubesc!”

„Te port oriunde în gândurile mele şi te simt chiar dacă eşti departe de mine! De 8 martie îţi urez o primăvară frumoasă, cu soare, fericire şi toată dragostea prinsă într-un frumos buchet de ghiocei ce vestesc venirea unei noi primăveri!”

„Azi, de 8 martie, fii un fluture colorat, care zboară zglobiu, şi se aşează pe minunatele flori ale primăverii. La mulţi ani, primăvara mea pură şi frumoasă!”

„Fie ca ziua de 8 Martie să-ți aducă toată lumea la picioare, zâmbetul pe buze și toată fericirea de pe pământ. La mulți ani!”

„Fără femei, omenirea nu poate exista. Ele dau viaţă, stabilitate şi dragoste. Iar tu, iubita mea, eşti mai mult decât atât. Eşi lumina care îmi călăuzeşte calea în tot ceea ce fac. La mulţi ani, de 8 martie, Ziua Femeii!”

Mesaje și felicitări de 8 martie pentru prietene și colege

„La mulţi ani pentru o femeie de nota 10! Să nu te schimbi niciodată!”

„Primăvara… anotimpul renașterii, al trezirii la viață, face acum de ziua aceasta de 8 Martie, ziua cea mai plină de feminitate, zâmbete, și căldura sufletească!”

„Viața, arta, chiar și energia se declină la feminin. Ideea, ca și lupta și pâinea sunt tot femei. Privind femeile, sfârșești a crede în mitul cu supraoamenii în care fiecare din ele valorează cât doi bărbați. Ambițioase, dinamice, cu plăcerea muncii, emotive și eficace, fac ca intervenția lor să fie mai intuitivă, mai psihologică, benefică….”

„O primăvară caldă, dragoste nebună, lumină în suflet şi în priviri. La mulți ani de 8 martie!”

„1000 de flori şi tot atâtea gânduri bune pentru o persoană deosebită. Îți doresc o zi specială, la fel ca tine. La mulţi ani!”

„Fie ca toate împlinirile frumoase, sănătatea şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc un 8 Martie special!”

„Ziua asta să fie un prilej de bucurie pentru noi toate, să simţim mai puţin apăsarea grijilor şi să ne umplem gândurile şi sufletul de căldura primăverii. La mulţi ani tuturor femeilor!”

„8 Martie este o zi plină de feminitate, zâmbete şi căldură sufletească. În această zi remarcabilă noi, bărbaţii, venerăm cu un deosebit respect – mamele, prin tandreţe şi iubire – soţiile, prin dragoste şi grijă părintească – fiicele, prin veşnice aduceri aminte – bunicile.”

„Va doresc, doamnelor şi domnişoarelor, să aveţi parte de o primavară plină de iubire şi armonie, aducîndu-Vă în dar un firav mărţişor, simbol al dragostei, care, prin spritul său de primăvară, să zăbovească cît mai mult în sufletul dumneavoastră.”

„Fiţi înconjurată de căldură, tandreţe, armonie, dragoste, înţelepciune, zâmbete de copii, bunăstare, sănătate dumneavoastră şi apropiaţilor dumneavoastră. Fie ca pacea şi înţelegerea să domine mereu în familiile dumneavoastră.”

Mesaje, urări și felicitări de 8 martie pentru soacre și surori

„La multi ani! Vă doresc să aveți în suflete minunatele culori ale primăverii de care să vă bucurați!”

„Mi-ai adus bucuria de a avea două mame. Una aici, aproape, și una ceva mai departe. Îți mulțumesc pentru că m-ai primit și adoptat cu atâta căldură, bucurie și mândrie. La mulți ani de 8 Martie, mamă soacră!”

„Fie ca primăvara iubirii să îţi inunde sufletul cu bucuria şi parfumul tuturor florilor sale. Îţi doresc un 8 Martie cât mai frumos!”

„Ești marea mea sursa de inspirație. Te admir pentru curaj, pentru inventivitate, pentru puterea creatoare, pentru indulgență, pentru blândețe. Mulțumesc în fiecare zi că am avut norocul sa fiu eu fratele tău. Sunt plin de recunoștință pentru dragostea și prietenia care nu se va sfârși niciodată. La mulți ani, surioară!”

„La mulți ani, draga soră, să ai parte de tot ce-ți dorești în lumea asta, să fii sănătoasă și fericită alături de familia ta. Ai grijă de sufletul tău și… pictează-ți viitorul doar în culori trandafirii! Este 8 martie, este ziua ta. Azi trebuie să crezi în visurile tale! LA MULȚI ANI!”

„Astăzi este ziua femeii, este ziua ta. Un prilej pentru mine să îți reamintesc cât țin la tine. Că ești parte din sufletul meu. Ne curge același sânge prin vene. Dar și simțiri, trecut, educație și atâtea gânduri comune. Ne-am format împreună. Ne-am fost mereu alături. Am râs, am plâns, ne-am spus secrete… La mulți ani, sora mea!”