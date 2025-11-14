Economie

50.000 de euro pentru un român care a făcut accident în afara țării, din asigurarea de călătorie

50.000 euro a fost cea mai mare despăgubire plătită în baza unei asigurări de călătorie în primele șase luni ale acestui an, potrivit unui anunţ făcut de Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).

Cea mai mare despăgubire plătită de un membru UNSAR

Despăgubirea de 50.000 de euro a fost destinată refacerii stării de sănătate a unui turist care a suferit un accident în afara ţării, a mai informat sursa citată.

„Asigurările de călătorie sunt un sprijin real atunci când sănătatea sau siguranţa fiecăruia dintre noi este pusă în pericol”, spune Alexandru Ciuncan, preşedinte și director general al UNSAR.

„Zilnic, 50 de turişti asiguraţi au beneficiat, în medie, de despăgubiri în baza asigurărilor de călătorie - pentru situaţii neprevăzute care, altfel, le-ar fi putut afecta grav bugetul personal. Spre exemplu, cea mai mare despăgubire achitată în primul semestru al acestui an în baza unei asigurări de călătorie a fost de 50.000 euro”, mai spune datele făcute publice de UNSAR.

Îmbolnăviri, accidente și răspundere civilă, printre riscurile asigurate

Valoarea totală a celor mai mari 10 despăgubiri achitate a depăşit 400.000 euro, ceea ce înseamnă o medie de peste 40.000 euro pentru fiecare dosar de daună.

Dintre primele 10 despăgubiri, cinci au fost acordate pentru cheltuieli medicale generate de îmbolnăviri, patru pentru accidente, iar una a vizat răspunderea civilă a turistului faţă de o terţă persoană.

Asigurări. Sursa foto: Pixabay

Aceste despăgubiri arată cât de diverse sunt riscurile pe care le pot întâlni turiştii în călătoriile lor şicât de importantă este încheierea unei asigurări de călătorie care să ofere protecţie completă şi rapidă, mai spun ce de la UNSAR.

„Când accidentele sau îmbolnăvirile apar departe de casă, asigurările de călătorie fac diferenţa între un incident gestionabil şi o povară financiară de multe ori greu de suportat”, spune Alina Bărbulescu, coordonatorul secţiunilor de asigurări generale din UNSAR.

Ce este UNSAR

UNSAR – Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România, înfiinţată în 1994, reprezintă 21 de companii din piața asigurărilor. Cele 21 de firme de deţin o cotă de piață de peste 90% din totalul pieţei de asigurări din România.

UNSAR are ca obiectiv apărarea şi reprezentarea intereselor asigurătorilor şi reasigurătorilor din România, participarea la îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul asigurărilor, promovarea activităţii de asigurări în România şi a dezvoltării durabile a industriei de profil pe plan intern şi internaţional.

UNSAR este membru cu drepturi depline al Federaţiei Asigurătorilor şi Reasigurătorilor Europeni – Insurance Europe din anul 2007. Potrivit cifrelor UNSAR, asigurătorii din România plătesc despăgubiri de 6,5 milioane euro în fiecare zi calendaristică.

