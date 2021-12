HOROSCOPUL LUI DOM’ PROFESOR 23 decembrie 2021. Zece studii populare făcute de RAND în anul 2021

23 decembrie

Pe 23 decembrie s-au născut Joseph Smith, Jean-Francois Champollion, Eugenia Popovici, Alexandru Apolzan.

În calendarul creştin ortodox sunt Sf. cei zece Mucenici din Creta, Pavel din Neocezareea, Naum. Pentru cei care nu călătoresc, sau sunt bolnavi, este zi lungă de post. Mai demult, la Sf. Mânăstire Suzana, unde Patriarhul avea o chilioară plină de cărţi de mare înţelepciune, la un sfat de taină, am aflat de la bunul Teoctist, cel trecut la Dreapta Domnului, că bolnavii de diabet şi alţii, cu alte beteşuguri asemănătoare, nu trebuie să postească, ci să-şi ţină canonul, regimul, dat de medic. Nici în islam nu este obligatoriu postul, luna Ramadanului, pentru copiii mici, în creştere, bolnavii şi călătorii. Religiile sunt bune, oamenii le fac rele! Asta a spus-o profesorul meu, Mircea Eliade, binecuvîntată să-i fie amintirea!

Acum la sfârșit de an, este timpul bilanțurilor al clasamentelor. Astăzi m-am oprit la ceva care mi s-a părut interesant. Zece studii ale RAND, cele mai populare. Despre RAND am mai povestit altădată, dacă nu ați citit trebuie să rețineți că este creierul particular al SUA. Cunoscând ce a interesat, în primul rând metropola, ne putem da seama de cum se va comporta față de colonii. Iată:

Anul a început cu un atac mortal asupra democrației americane. Pe 6 ianuarie, o mulțime de insurgenți, convinși că alegerile prezidențiale din 2020 au fost furate, au asediat Capitoliul SUA, atacând oamenii legii și cerând spânzurarea vicepreședintelui în exercițiu.

Și, deși 2021 a fost anul vaccinurilor, a fost și anul în care pandemia a refuzat să se încheie. Defecte de comunicare și inechitățile globale costisitoare în ceea ce privește accesul la tehnologie de vârf, printre alte probleme, au prelungit pandemia. Virusul continuă să perturbe viața de zi cu zi și să omoare mii de oameni în fiecare zi, ducând deja la moartea a milioane de oameni în întreaga lume.

Între timp, au apărut nenumărate alte probleme grave. În primul rând, preocupările de securitate globală cresc pe măsură ce Anul Nou se apropie. Concurența americană atât cu China, cât și cu Rusia a devenit din ce în ce mai tensionată în acest an. Baletul Ucrainei în jurul NATO, chiar a făcut pași timizi către aderare, a provocat reacția armată a Rusiei care vede în aderarea Ucrainei la NATO o călcare gravă și unilaterală a celor stabilite la Malta.

La RAND, nu se renunță niciodată la eforturile de a susține deciziile bazate pe dovezi pentru a face față acestor probleme și altor probleme critice. Pe măsură ce încă un an extraordinar se apropie de sfârșit, cei de la RAND, angajați și asociați, cred că cercetarea și analiza obiectivă și nepartizană au un rol cheie în navigarea corectă în politică, în ceea ce continuă să fie o perioadă foarte dificilă.

Iată cele 10 proiecte de cercetare care au rezonat cel mai mult la cititorii studiilor RAND în anul 2021.

Mai multe rapoarte RAND publicate în acest an se concentrează pe o problemă cuprinzătoare care a devenit centrală pentru o mare parte din politica externă și economică a administrației Biden: concurența strategică cu China.

Cel mai popular dintre aceste studii își propune să înțeleagă cum se gândește Beijingul despre abordarea sa de a concura cu Washington și cum definește China succesul.

Autorii explorează o strategie în care China își propune să stabilească primatul regional și global, bazându-se pe priceperea economică și pe manevre diplomatice. Scopul Chinei este de a obține un avantaj competitiv pe care Statele Unite nu îl pot anula.

În special, China ar urmari aceste obiective prin metode pașnice și ar încerca să evite războiul. Cu toate acestea, acest lucru nu exclude posibilitatea unor crize militarizate sau chiar conflicte limitate, hibride, cum ar fi războaiele proxy.

Potrivit unui sondaj RAND printre foștii profesori de școli publice, stresul a fost cel mai frecvent motiv pentru care și-au părăsit locul de muncă înainte de apariția pandemiei. Și așa cum probabil că mulți educatori americani s-au exprimat până acum, COVID-19 a înrăutățit această problemă.

Trei din patru foști profesori pe care RAND i-a chestionat au spus că munca a fost „deseori” sau „întotdeauna” stresantă în timpul ultimului an în clasă. Ei au invocat stresul de aproape de două ori mai des ca salariu insuficient, ca motivul pentru care au renunțat. Aproape jumătate dintre respondenții care au părăsit profesia voluntar începând din martie 2020 au declarat că pandemia a fost principalul motiv al plecării lor.

„Diferiți factori de stres COVID-19 i-au afectat diferit pe profesorii pandemiei”, a spus Melissa Diliberti , autorul principal al raportului. „Salariile insuficiente și responsabilitățile de îngrijire a copiilor i-au alungat pe profesorii mai tineri, sub 40 de ani, în timp ce profesorii mai în vârstă au fost mai predispuși să spună că condițiile de sănătate i-au făcut să plece.”

Cercetătorii RAND continuă să urmărească și să studieze această problemă importantă. Elizabeth Steiner , autoarea unui alt studiu popular RAND din 2021 pe această temă, a remarcat recent pe Twitter că impactul stresului și epuizării profesorilor depășește cu mult orice efect asupra nemulțumirilor salariale. „Profesorii sunt oameni; stresul îi afectează la fel ca pe oricine altcineva”, a spus ea. „Chiar dacă nu renunță la locul de muncă, ei pot avea în continuare probleme legate de sănătatea fizică și mintală.”

Acum poate fi momentul pentru schimbări majore în sistemul de îngrijire a sănătății mintale din America. Aceasta este concluzia unei analize RAND cuprinzătoare a celor mai bune practici și inovații în domeniul sănătății mintale, precum și interviuri cu experți în sănătate mintală din întreaga țară.

De ce ar putea fi acesta momentul? Autorii notează că progresele științifice relevante, creșterea Medicaid și consensul politic cu privire la importanța sănătății mintale au contribuit la stabilirea scenei și întrunirea condițiilor pentru o schimbare transformatoare – pentru a îmbunătăți viața a milioane de americani.

O astfel de transformare ar fi, de asemenea, oportună, având în vedere anxietatea, depresia, durerea, furia și singurătatea răspândite cauzate de COVID-19. (Un alt studiu RAND din 2021 estimează că la fel de mulți americani au experimentat o suferință gravă în prima lună a pandemiei ca și pe parcursul întregului an anterior.)

„Factorii politici au acum oportunitatea de a scurta coada lungă a bolii mintale a pandemiei, luând măsuri decisive”, a spus autorul principal Ryan McBain .

Ce s-a întâmplat în timpul campaniei aeriene împotriva ISIS în Irak și Siria? Cum a fost folosita puterea aeriana? Și care sunt câteva dintre lecțiile pe care ar trebui să le învețe forțele aeriene americane și aliații?

În februarie, RAND a lansat un raport detaliat care încearcă să răspundă la aceste întrebări, examinând utilizarea puterii aeriene de către SUA și coaliția în timpul Operațiunii Inherent Resolve din august 2014 până în martie 2019. Pe mai mult de 500 de pagini, raportul este un tezaur de informații despre puterea aeriană a SUA.

Autorii constată că, Califatul ISIS nu ar fi fost distrus fără puterea aeriană, care a furnizat informații critice și putere de foc, în timp ce „a fost oțelul în coloana vertebrală a forțelor irakiene”, așa cum a spus un general-locotenent american. Cu toate acestea, chiar dacă coaliția ar fi adoptat o campanie aeriană mai agresivă, aceasta ar fi accelerat doar puțin, în timp, înfrângerea ISIS.

Soluția cu două state a dominat eforturile de soluționare a conflictului israeliano-palestinian timp de decenii. Dar îndoielile tot mai mari cu privire la viabilitatea sa au evidențiat importanța potențială a abordărilor alternative. Există alte soluții pe care israelienii și palestinienii le-ar susține? Ce ar putea conveni la ambele părți?

Pentru a afla, experții RAND au organizat grupuri de discuție cu peste 270 de palestinieni din Cisiordania, palestinieni din Gaza, evrei israelieni și arabi israelieni. Ce s-a discutat, discuțiile lor au fost publicate într-un studiu din februarie 2021.

Cercetătorii au întrebat participanții despre cinci opțiuni, inclusiv o soluție cu două alternative. Niciuna nu a fost acceptabilă pentru majoritatea israelienilor și palestinienilor. Pe scurt, israelienii nu cred că status quo-ul este o problemă, în timp ce palestinienii nu cred că status quo-ul are o soluție.

„Datele evidențiază neîncrederea profundă și animozitatea profundă a fiecărei părți față de cealaltă”, a spus autorul principal, Daniel Egel . Din păcate, aceste sentimente au fost expuse dramatic, mortale, la scurt timp după publicarea raportului RAND, când luptele au izbucnit în Gaza în luna mai.

„Este greu de imaginat o abatere de la tendințele actuale și unde conduc acestea”, au scris Egel și coautorii, „dacă nu și până când o conducere puternică și curajoasă în rândul israelienilor, palestinienilor și comunității internaționale își articulează dorința pentru un viitor mai bun pentru toți”. Aceasta în limbajul RAND înseamnă eșec, nu au găsit nicio soluție.

După cum a subliniat atacul asupra Capitoliului, extremismul violent – ​​și în special extremismul negru, musulman, violent – ​​este una dintre cele mai mari amenințări interne cu care se confruntă Statele Unite. Dar și extremismul alb nu se lasă mai prejos, ca o reacție. Pentru a înțelege mai bine această problemă, cercetătorii RAND au intervievat foștii extremiști și pe cei din anturaj.

Ce i-a făcut pe acești oameni să părăsească mișcările extremiste? Pentru mai mult de jumătate dintre ei, a fost o întâlnire cu cineva pe care fuseseră învățați să urască, care le-a arătat bunătate. „M-am trezit în situații în care m-am confruntat… cu dușmanul meu perceput”, și-a amintit un fost supremacist alb, „și dușmanul meu preconceput mă trata normal”.

Perspectivele din interviuri sugerează, de asemenea, că abordarea Americii în combaterea extremismului ar putea fi îmbunătățită concentrându-se pe prevenirea acestuia – ca și cum extremismul ar fi un virus – mai degrabă decât să răspundă numai odată ce devine o criză.

„Oamenii pot scăpa de asta; își pot găsi calea de a ieși din aceste ideologii extreme”, a spus Todd Helmus, unul dintre autorii studiului. „Cei care sunt până la genunchi în teoriile conspirației QAnon sau radicalizați de ideea că alegerile au fost furate – și ei pot scăpa de asta. Există speranță la capătul tunelului.”

Cel puțin un milion de uiguri și alte minorități etnice au dispărut într-o rețea extinsă de lagăre și închisori din vestul Chinei. Beijingul a negat inițial că aceste tabere ar exista și apoi a susținut că sunt goale.

Dar datele satelitilor open-source analizate de cercetatorii RAND au aratat ca majoritatea acestor facilitati par a fi active. Imaginile au dezvăluit ansambluri cu lumină puternică, mașini în parcări, alei curățate de zăpadă, pereți de sârmă ghimpată și o graba bruscă de a construi ceea ce par a fi amplasamente fortificate.

Aceste imagini au oferit o vedere de ansamblu a ceea ce se întâmplă în vasta patrie uigură Xinjiang, pe care oficialii chinezi l-au transformat într-unul dintre cele mai sofisticate suprafețe de supraveghere din lume.

„Este uluitor cât de multe imagini din satelit sunt disponibile publicului”, a spus Edmund Burke de la RAND , care a lucrat la proiect. „Vedeți povești despre o anumită tabără sau auziți o relatare îngrozitoare de la cineva care a ieșit din Xinjiang. Ne-am dat seama că am putea verifica acele povești și să contribuim la o relatare mai amplă a ceea ce se întâmplă acolo.”

Maltratarea de către China a poporului uigur va rămâne probabil în centrul atenției. Presupuse încălcări ale drepturilor omului din China în Xinjiang au stat la baza unui boicot diplomatic recent anunțat de SUA asupra Jocurilor Olimpice de iarnă de anul viitor de la Beijing.

O bună strategie de reținere a SUA în plan extern

Există un interes din ce în ce mai mare al publicului pentru a regândi rolul Americii în lume. Și pe măsură ce pandemia și recesiunea continuă, unii susținători cer Statelor Unite să-și reevalueze strategia și cheltuielile de securitate națională.

O opțiune este adoptarea unei strategii de reținere în care America adoptă o abordare mai cooperantă față de alte puteri, își reduce dimensiunea armatei și încheie sau renegociază unele angajamente de securitate.

Unul dintre cele mai populare rapoarte RAND din 2021 explorează implicațiile politice ale pornirii pe această cale. Concluzia sa: cei care sunt în favoarea acestei abordări trebuie să ofere mai multe detalii.

„Apărătorii reținerii au oferit o critică clară cu privire la strategia recentă a SUA, precum și propuneri de politici ample pentru regiuni cheie”, a spus autoarea principală Miranda Priebe . „Pentru a genera implicații politice mai specifice pentru fiecare regiune, susținătorii reținerii trebuie să-și extindă logica și să efectueze analize suplimentare.”

Acestea sunt cele mai populare zece analize RAND din anul 2021. Pot doar să vă spun că pentru un studiu privat referitor la China, RAND a primit 1,7 miliarde de dolari. Titlul lui? Păi cum să știu titlul unui studiu care a costat atâția bani? Bună întrebare! Gurile rele spun că ar fi fost ”Posibilități de blocare a industriei chinezești” dar cine se ia după teoria conspirației…

Nu este nicio teorie a conspirației, este sigur: mâine este o altă zi!

Pe măsură ce COVID-19 a cuprins Statele Unite în 2020, entitățile de justiție penală – inclusiv forțele de ordine, sistemele judecătorești și instituțiile de corecție – au trebuit să se adapteze pentru a încetini răspândirea bolii. În același timp, protestele naționale ca răspuns la incidentul George Floyd și a altor americani de culoare au creat presiuni semnificative pentru reforma justiției penale.

Cum a afectat această perioadă remarcabilă sistemul de justiție penală? Și cum ar putea modela viitorul post-pandemic? Cercetătorii RAND au convocat o serie de ateliere pentru a afla și a publicat concluziile lor într-un raport popular din august 2021.

Pandemia a forțat sistemul de justiție penală să se adapteze în moduri fără precedent. Multe dintre aceste schimbări, cum ar fi reducerea arestărilor la nivel foarte scăzut și eliberarea persoanelor care executau pedepse minore, s-au aliniat, de asemenea, cu cererile tot mai mari de reformă. Drept urmare, autorii concluzionează că poate fi dificil sau chiar imposibil să se separe pe deplin efectele pandemiei de mediul național, mai larg, creat de cererile de reformă a justiției.

Indiferent de ceea ce a determinat numeroasele schimbări în sistemul de justiție penală al Americii, această perioadă dinamică a evidențiat noi posibilități pentru viitor și a identificat întrebări critice care încă nu aveau răspuns.

Prețurile medicamentelor prescrise în Statele Unite sunt, în medie, de 2,56 ori mai mari decât cele din alte 32 de țări. Asta arată cel mai popular raport de cercetare RAND din 2021.

Medicamentele de marcă sunt principalul motor al prețurilor mai mari ale medicamentelor eliberate pe bază de rețetă din America: pentru medicamentele de marcă, prețurile din SUA sunt de 3,44 ori mai mari decât cele din alte țări, în medie. Prețurile pentru medicamentele generice, pe de altă parte, sunt puțin mai mici în Statele Unite decât în ​​majoritatea celorlalte țări.

„Pentru medicamentele generice care reprezintă marea majoritate a rețetelor scrise în Statele Unite, costurile noastre sunt mai mici”, a spus autorul principal, Andrew Mulcahy . „Este doar pentru medicamentele de marcă pe care le plătim de trei ori mai mult decât fac.”

Transparența prețurilor poate ajuta la abordarea problemei creșterii cheltuielilor cu medicamentele eliberate pe bază de rețetă din SUA, care se estimează că reprezintă mai mult de 10 la sută din cheltuielile totale pentru îngrijirea sănătății ale țării.

HOROSCOP 23 decembrie 2021

BERBEC Poţi să te grăbeşti încet, ai talentul acesta! Cu toate că eşti în criză de timp, astăzi reuşeşti mai întotdeauna să te găseşti la locul potrivit şi la momentul indicat, salvând situaţia! Mai pe seară trebuie să-ţi respecţi promisiunile făcute mai înainte. Totuşi astăzi nu este bine să ai o cină foarte îmbelşugată şi stropită din plin. Pentru unii, că nu s-a terminat postul! Ultima masă a zilei, frugală, trebuie să fie cu cel puţin patru ore înainte de ora culcării, pentru nativii din zodia Berbecului cel cu Lâna de aur.

TAUR În limite acceptabile, astăzi poţi să reuşeşti în mai tot ce faci, deoarece ai o conjunctură favorabilă. Profită de bunăvoinţa stelelor şi avansează pe drumul tău, dar şi distrează-te! Carisma ta este la maximum, aşa că poţi avea rezultate favorabile in tot ceea ce inseamna convingere şi cucerire. Sigur, dacă te interesează astăzi domeniul. Totuşi, ai o problema cu o femeie, sau de genul feminin, de orice gen şi convingere sexuală ai fi. Ai din nou probleme în familie sau cu prietenii. Nu trebuie să-ti faci atâtea gânduri pentru orice amănunt, de obicei lucrurile acestea se aplanează în timp.

GEMENI Domeniul avantajat este cel al comunicării, cel în care excelezi, dar nimeni nu e profet în ţara lui! Dacă ai de convins, pe cineva, poate pe mai mulţi, trebuie să fii foarte logic! Este timpul potrivit să sa te gandesti cum sa finalizezi în condiţii bune afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus şi a lui Mercur indică prieteni noi şi petreceri reuşite, dar nu prea ai timp de aşa ceva, bineînţeles. Sănătatea nu îţi este afectată, dar este bine să fii prudent, mai ales la excesele alimentar – şi atenţie la drum, dacă călătoreşti!

RAC O zi norocoasă, care trece repede, aşa sunt lucrurile bune! Îndreaptă-ţi atenţia către familia, partenerul tău. Stabileşte exact, prin dialog calm, detaliile pentru Crăciun şi Revelion! Revin nişte proiecte sau idei din trecutul mai mult sau mai putin indepartat. Alianţele sunt bune daca poţi să le controlezi în mod eficient. Nu forţa şi nu lua hotărîri importante mai ales în ceea ce înseamnă afaceri cu active sau imobiliare. Este timpul replierii, al prudenţei: mare atenţie la incidente sau chiar accidente, sub cerul liber sau în trafic.

LEU Atenţie la unul dintre păcate, vanitatea, azi eşti vulnerabil la linguşeală. Şi iei de bun ce spune primul venit. Mai multă prudenţă, nu eşti Moş Crăciun, cu toate că ţi-ar plăcea să fi! Trebuie să controlozi fluxul gândirii ca să fii logic şi concis. Numai aşa poţi fi de ajutor. Astăzi ai o mare putere de convingere, dacă eşti implicat în negocieri, sau tratative, nu renunţa aşa de uşor. Se pare că astăzi poţi avea un randament foarte bun. Procedează cu serenitate şi încredere, nu ezita să foloseşti momentele favorabile.

FECIOARĂ Perioada zilei de azi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei dragi, cu cei din jurul tău. O veste care pare că te interesează mult, pentru că priveşte programul de Crăciun şi de Anul Nou! Ca să nu pierzi vremea degeaba, după cum spune vorba din popor, este bine să-ţi faci un plan amănunţit din timp. Cine poate, adică are portofelul plin, poate face o invitaţie pentru prânz la un local, aşa, de ziua de dinainte de Ajun! Este de prost gust să-ţi inviţi prietenii la un fast food, care pe lângă că te otrăveşte, mai este şi o fabrică de mâncare, o cantină populară, până la urmă!

BALANŢĂ Domeniul favorizat de stele este cel emoţional. Nu te grăbi, nu te repezi, în delicata zonă a sentimentelor trebuie să faci scenarii complete, planuri bine întocmite, fără să uiţi nimic. Amintirile nu-ti dau pace şi nu este o idee rea să le aşterni pe hârtie, sau sa deschizi un nou fişier. Nevoia ta permanentă de bani a făcut să te împrumuţi în ultima perioadă de timp. Odihneşte-te mai mult astăzi ca să te poţi lupta cu greutăţile mâine. Te aşteaptă o perioada grea şi obositoare, cu nopţi nedormite şi petreceri până în zori, sigur, dacă nu primeşti vreo moştenire din America!

SCORPION Dimineaţa, la cumpărături sau acasă, eşti plin de glume şi bancuri, păcăleşti, dar eşti iertat, ai haz. Dar şi tu eşti păcălit pentru că eşti pus să împachetezi sărmăluţele, „or something”! Se schimbă vremurile, se schimbă şi părerile tale. Astăzi vezi cu ochi noi pe cei din jurul tău. Trebuie să faci o pauză, să te gândeşti şi mai ales să modifici comportamentul tău social. Perioada asta de timp poţi să înţepi pe totă lumea şi apoi să te înţepi singur, după bunul obicei al zodiei tale. Pe de alta parte nu lua in serios toate barfele şi intrigile facute parcă special să-ţi amărasca viata. De fapt, chiar aşa este! Pastrează-ţi speranţa, viata este frumoasa şi poţi să o faci şi plăcută!

SĂGETĂTOR Evită nerăbdarea şi graba, mai ales în ultima parte a zilei. Se pare, însă, că totul se rezolvă cu bine! Seară culturală pentru procentul din zodie amator de valori clasice şi armonie! Nu lua decizii importante în această perioadă. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de proprietate, dar nu şi în cumpărături riscante, de la necunoscuţi! Pe de altă parte, domneşte o mare tensiune în legătură cu nişte teste, praguri sau examene. Veşti bune de departe. Un Leu, mai curând o Leoiacă te ajută într-o problemă delicată.

CAPRICORN Pluton, mereu în zodia ta, îţi măreşte capacitatea de a gestiona bine banii, e doar planeta plutocraţilor! Astăzi, pregătiri de Crăciun, ai aspecte bune în ceea ce priveşte relaţiile umane! Veşti neaşteptate urmate de alte veşti la fel de neaşteptate. Idei şi concepte noi iţi sunt la îndemână. Acest aport de energie se poate traduce la unii nativi din Capricorn printr-o creştere a agresivităţii. Dacă te poţi descurca onorabil cu celelalte semne zodiacale, mai ales cu cele de pământ şi apă, atenţie! – cu zodiile de foc şi aer nu prea ai şanse de succes.

VĂRSĂTOR Ai o mare capacitate de concentrare a atenţiei, dar pe termen scurt. Deci, poţi să speri azi în rezolvarea favorabilă a problemelor tale tactice, fie cadouri de Crăciun, fie sentimentale! Nu-ţi lăsa interesele personale pentru mai târziu, în favoarea prietenilor sau rudelor. Nu lua sau nu da bani cu împrumut. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Mici probleme cu un aparat, utilaj, unealtă, dar se vor rezolva repede. Nu lua decizii pe termen lung, mai ales în ceea ce priveşte banii şi programul de vacanţă.

PEŞTI Trebuie să te concentrezi azi pe problemele urgente, ultimile pregătiri pentru Crăciun. Sună-ţi prietenii, ca să vezi ce mai fac, dar nu uita că şi ei au probleme urgente şi sarmale de făcut! Ocoleşte cu abilitatea şi diplomaţie subiectele tabu de la servicu şi de acasă. Nu uita că tacerea este de aur, vorba de tinichea! Toate felurile de a câştiga sunt la fel de onorabile pentru un om cinstit. Nu-ti schimba direcţiile şi intenţiile, tenacitatea îţi aduce succes. Disimulează cu grija intentiile si păstrează secretele intime. Adevaraţii invingatori au fost intotdeauna discreţi şi precauţi.