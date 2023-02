4 din 5 copii scapă de „confuzia de gen”, majoritatea au probleme de sănătate mintală, spune un important psihiatru pentru copii din Finlanda

O profesoară finlandeză, pe nume Riittakerttu Kaltiala, a sfătuit recent guvernul finlandez să nu scadă vârsta de schimbare a sexului sub 18 ani. Aceasta spune că marea majoritate a copiilor vor scăpa de confuzia de gen până la vârsta adultă.

Postul finlandez Helsingen Sonomat a intervievat-o recent pe Kaltiala, profesor de psihologie a tinerilor la Universitatea din Tampere. Ea a declarat că pentru copii „construcția identității este abia în curs de desfășurare, iar rezultatul final al dezvoltării nu este cunoscut”.

Kaltiala studiază ideologia de gen din 2011, întâlnindu-se cu marea majoritate a pacienților care sunt internați într-o clinică din Helsinki. Potrivit profesoarei, patru din cinci copii care se identifică ca fiind de sex opus vor crește și vor trece peste acest lucru.

Probleme de sănătate mintală

De asemenea, trei din patru pacienți au și probleme grave de sănătate mintală, potrivit ei. Dificultățile de învățare, problemele de dezvoltare și aspectele legate de protecția copilului contribuie la această problemă.

În plus, Kaltiala spune că ideea că tinerii transsexuali ar trebui să urmeze un tratament hormonal și să li se confirme legal sexul, ca mijloc de prevenire a automutilației, este un mit.

„Este o dezinformare intenționată, răspândită iresponsabil”, spune Kaltiala, adăugând că un comportament suicidar este rezultatul tulburărilor psihiatrice care însoțesc individul.

Afirmând că acest tip de confuzie de gen este cunoscut de mult timp, Kaltiala spune că cel mai bine este să i se ofere copilului liniște sufletească, monitorizând în același timp situația și tratând anxietatea pe măsură ce se dezvoltă.

„Acceptarea înseamnă să spui că ești un băiat care se simte ca și cum ar fi o fată. Este în regulă; poți fi cine vrei și vedem ce se întâmplă când vei crește”, spune Kaltiala.

„Este normal în adolescență”

Psihologul crede că afirmarea genului perceput de un copil, prin schimbarea sa în mod legal, îl împinge în respectiva direcție, spunând că „este un mesaj care confirmă că aceea este calea potrivită pentru el”.

Un semn că transsexualismul poate fi permanent, notează profesorul, este atunci când un copil se identifică cu sexul opus foarte devreme în viață și își consolidează această identitate în timpul pubertății. Deși expresia lor de gen nu trebuie neapărat limitată, spune Kaltiala, ea nu trebuie nici confirmată.

„Tânărul încearcă diferite identități și este predispus la sugestii. Într-o situație el simte că este una, iar în alta, alta. Este normal în adolescență”, explică ea.

Profesoara spune că, din 2015, numărul copiilor care se identifică ca fiind de sex opus a crescut de zece ori.

Bibliografie: Chapados, A. (2023, February 7). 4 out of 5 children grow out of gender confusion, majority have mental health issues, says leading child psychiatrist from Finland—Conservative Review.