4.000 de euro de la stat pentru aceşti români! Ce condiţii trebuie să îndeplinească pentru a le intra banii în cont şi cât timp mai au la dispoziție să depună actele

Potrivit unui proiect de Hotărâre al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), românii care cultivă legume vor primi 4.000 de euro de la stat., dar trebuie sî îndeplinească anumite condiţii.

În proiectul publicat de MADR se precizează că pentru suprafața prevăzută se acceptă o marjă de eroare de plus 50 de metri pătraţi rezultații în urma verificării în teren a suprafeței destinată pentru cultivarea legumelor.

MADR a anunțat marți că a elaborat un proiect de act normativ prin care vor fi modificate Hotărârea Guvernului nr.148/2022, precum și Hotărârea Guvernului nr.147/2022, prin reglementarea următoarelor aspecte:

Ministrul Agriculturii a luat această decizie după ce i-a ascultat pe fermierii care se luptă de cele mai multe ori cu lipsa lichidităților, a diverselor cheltuieli pentru achiziția de sămânță şi multe alte costuri generate de încălzirea spațiilor respective.

”În urma dialogului cu fermierii interesați de accesarea programului Tomata și de celelalte programe pe care le derulăm în acest an, am luat decizia de a simplifica procedura de acordare a sprijinului. Am ținut cont de semnalele primite din partea potențialilor beneficiari și am prelungit cu o lună termenul de depunere a cererilor. De asemenea, pentru a simplifica procedura de accesare a schemelor, am decis să eliminăm obligativitatea depunerii certificatului de atestare fiscală și a cazierului fiscal, procedură care s-ar fi resimțit și la nivelul personalului instituțiilor emitente ale acestor documente”, a declarat ministrul Adrian Chesnoiu.