Economie 30 de ani alături de oameni: Poveștile care au construit McDonald’s în România (P)







Pe 16 iunie 1995, în centrul Bucureștiului, s-a deschis primul restaurant McDonald’s din România. A fost mai mult decât o inaugurare – a fost un moment care a redefinit ritmul urban, o experiență nouă pentru o întreagă generație și începutul unei relații emoționale ce avea să se întindă pe decenii.

Doar în ziua deschiderii, peste 15.000 de clienți au trecut pragul restaurantului McDonald’s Unirii. Încă de atunci, brandul s-a poziționat nu doar ca un loc unde poți lua masa, ci ca un reper social, un simbol al modernității, al noilor obiceiuri și, în timp, al amintirilor personale.

Astăzi, McDonald’s înseamnă peste 360.000 de clienți pe zi, 108 restaurante în 33 de orașe și o echipă de peste 7.000 de oameni. Însă cifrele spun doar o parte din poveste. Cealaltă parte, poate cea mai importantă, este formată din emoțiile, momentele și oamenii care au crescut odată cu acest brand.

McDonald’s – gustul care a devenit tradiție

Timp de 30 de ani, McDonald’s a fost prezent în viețile românilor în moduri personale și autentice: de la o pauză între cursuri, la o oprire în drum spre mare, de la o gustare după examen, la o reuniune de familie.

Un studiu recent realizat de companie arată că românii aleg McDonald’s nu doar pentru gustul deja popular, ci pentru ceea ce simbolizează: stare de bine, rapiditate, confort și familiaritate. Cei mai mulți clienți spun că revin pentru acea doză de „feel good” – o stare greu de replicat în altă parte. Fie că e vorba de cartofii prăjiți care par să aibă mereu același gust iubit, fie de atmosfera „ca acasă”, McDonald’s a devenit locul unde oamenii se reconectează cu prietenii, își găsesc energia după o zi lungă sau își adună familia în jurul unei mese simple, dar încărcate de emoție.

Nu este o surpriză că generații întregi și-au sărbătorit ziua de naștere la McDonald’s, când era una dintre puținele opțiuni de petrecere pentru copii. Sau că, pentru mulți, McDonald’s a fost locul primei întâlniri, al revederii cu colegii din liceu sau al cinei rapide după un festival.

Locul unde începuturile devin cariere

În spatele fiecărei comenzi pregătite cu atenție, al fiecărei jucării oferite la Happy Meal, se află o echipă de oameni dedicați. Iar povestea McDonald’s în România nu ar fi fost posibilă fără ei. În ultimele trei decenii, peste 70.000 de persoane au făcut parte din echipa McDonald’s. Pentru unii a fost primul job, pentru alții a însemnat o viață profesională întreagă. Astăzi, 700 de angajați au peste 10 ani de vechime, iar 28 de colegi sunt în echipă încă de la început, din 1995.

Ce-i ține aici? O cultură organizațională solidă, oportunitățile reale de promovare și munca în echipă. 100% dintre managerii de restaurant sunt promovați din interior. Este o comunitate care crede în potențialul oamenilor, în creștere și în sprijin. Programul de manageri YoungLead, bursele pentru angajații studenți, training-urile constante și mentoratul activ arată un angajament pe termen lung pentru dezvoltarea personală și profesională.

Vocea echipei McDonald’s: 30 de ani de loialitate, în propriile cuvinte

Liliana Ivanovschi, Store Manager McDonald’s Piața Romană: „Sunt multe motive care m-au motivat să rămân în echipă: colegii, mediul dinamic, oportunitățile de a crește și satisfacția de a vedea rezultatele muncii tale.”

Doinița Cristache, 2nd Assistant McDonald’s ParkLake: „McDonald’s te formează ca om. M-a învățat ce înseamnă respectul, disciplina, empatia. Am fost o persoană timidă, acum interacționez cu ușurință.”

Robertino Neacșu, Maintenance Supervisor: „Spiritul de echipă și oportunitatea de a face mereu lucruri noi m-au făcut să rămân. E acel sentiment că abia aștepți să te întorci la muncă.”

Claudia Dragomir, Training Consultant: „Oamenii, dinamismul, provocările – toate m-au ținut conectată. Nu m-am simțit niciodată singură sau ignorată. Am simțit mereu că munca mea contează.”

Victorița Valii Rădulescu, Guest Experience Leader McDonald’s Barbu Văcărescu: „La început a fost doar un job. Apoi am înțeles că este o comunitate. Am crescut aici. Am învățat ce înseamnă responsabilitatea, ritmul și echipa.”

McDonald’s – puterea de a crea conexiuni

Potrivit studiului realizat recent, McDonald’s este locul ales de români pentru o gustare după festival, concert sau club, o petrecere spontană cu prietenii acasă, împăcarea cu cel mai bun prieten, momente de reîncărcare după un examen și, desigur, pofta subită de cartofi prăjiți sau burgeri. Dar mai presus de toate, McDonald’s este asociat cu starea de bucurie.

Este brandul care creează legături emoționale, care oferă familiaritate într-un oraș necunoscut și care a fost mereu acolo – în momentele mari și mici, în drumuri, în pauze și în sărbători.

30 de ani – și nu ne oprim aici

Trei decenii în România nu înseamnă doar un bilanț. Înseamnă milioane de amintiri, gusturi care au devenit tradiție, echipe care au crescut împreună și o relație autentică cu fiecare generație.

Pentru unii, McDonald’s este pauza preferată. Pentru alții, este prima amintire cu o jucărie Happy Meal. Pentru toți – este un loc unde știi ce găsești: zâmbete, gusturi cunoscute și o echipă care te întâmpină cu aceeași energie, zi de zi.