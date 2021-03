Potrivit unui top realizat de INRIX, 134 de ore pierd în fiecare an în trafic șoferii din București. Potrivit datelor publicate de aplicația de trafic și alertă rutieră, în București se circulă cu o medie de 24 de kilometri pe oră.

În ceea ce privește media timpului pe care șoferii îl pierd în trafic, aceasta este mai mare decât cea din unele dintre cele mai mari și aglomerate orașe din lume. În acest top, locul doi este ocupat de Bogota, capitala Columbiei, unde șoferii pierd circa 133 de ore în trafic. Locul trei este ocupat de orașul New York, unde șoferii pierd circa 100 de ore. Topul este completat de orașe precum Moscova (100 de ore) și Paris (88 de ore).

Ce alternative am putea avea?

Consilierii generali ai USR PLUS propun adoptarea unui regulament local pentru realizarea unitară a infrastructurii pentru biciclete în Bucureşti.

Potrivit unui comunicat postat, luni, pe Facebook, de consilierul general USR PLUS Ana Maria Ciceală, proiectul a fost semnat şi depus de consilierul general USR PLUS Andrei Daniel Rigu, în numele grupului politic Alianţa USR PLUS. Proiectul de hotărâre este o colaborare cu Asociaţia OPTAR, care a pus la punct regulamentul împreună cu alte entităţi, pe parcursul unui efort depus pe mai mulţi ani, în vederea corelării tuturor aspectelor necesare pentru a putea implementa o infrastructură modernă pentru biciclete.

Proiectul conţine reglementările necesare pentru a realiza o infrastructură de biciclete de secol XXI, care acordă importanţa cuvenită acestui mijloc alternativ de transport. Astfel, proiectul oferă indicaţii cu privire la realizarea traseelor de biciclete, adaptarea intersecţiilor, amenajarea parcajelor şi întreţinerea periodică. De asemenea, proiectul stabileşte sancţiunile care s-ar aplica în cazul nerespectării regulamentului propus, arată sursa citată.

„Am susţinut mereu necesitatea dezvoltării transportului alternativ în Bucureşti. Beneficiile utilizării bicicletei se extind mult mai departe de reducerea aglomeraţiei şi traficului în oraş şi contribuie direct şi concret la o viaţă mai bună. Standardizarea modului în care sunt amenajate pistele de biciclete şi cum este integrat acest mod de deplasare în trafic este un pas obligatoriu pentru a realiza reţeaua atât de necesară care să conecteze toate cartierele oraşului. Utilizarea bicicletei şi a trotinetelor electrice a crescut foarte mult în ultimii ani, dar infrastructura dedicată nu ţine pasul. Ba chiar s-a diminuat, întrucât pistele realizate nu au fost conforme. Nu îmi mai doresc piste de biciclete desfiinţate de Poliţia Rutieră, îmi doresc o reţea modernă şi sigură de zeci de kilometri”, a declarat consilierul general Andrei Daniel Rigu.