⁠Nicu Gheară l-a înscris pe Marcel Pavel la un festival. Cum a reacționat artistul

⁠Nicu Gheară l-a înscris pe Marcel Pavel la un festival. Cum a reacționat artistul
Nicu Gheară este cel care l-a împins pe Marcel Pavel către celebritate. Asta pentru că solistul îi este fin și era la acel moment angajat al barului Melody, acolo unde întreținea atmosfera.

Nicu Gheară, amprentă în muzica românească

Solistul a explicat că Nicu Gheară a avut foartă multă influență în cariera sa. Asta pentru că și-a dat seama de potențialul artistului și nu s-a lăsat până când nu a făcut o piesă demnă de vocea lui. Deși făcea atmosferă la Melody, nașul nu s-a dat înapoi să-l ajute în carieră. ”Nu mi-a mai plăcut atmosfera, au început să fie vulgarități. Dar nu mi se mai potrivea stilul respectiv, nu mai era lumea mea. Și Nicu Gheară atunci mi-a spus, ce ai de gând la vocea ta tu cânți la șmecheri din ăștia?! Eu zic să te oprești, să scoți o melodie pe măsura vocii tale.

Cântam la melodii străine. Numai coveruri. Și atunci a venit și mi-a spus că e important, că sunt artiști care nu au vocea mea, dar au mai mult succes ca mine. Atunci mi-am dat seama că are dreptate. Eu eram la Melody Bar că era al lui. Eu aveam practic cheile de la acel local. Frații Becali, Nețoiu, Pițurcă și nașul, ei erau acționari”, a povestit interpretul.

De la Festivalul Mamaia la nunta lui Adrian Mutu

Așa că a ajuns pe scena festivalului Mamaia, după ce Nicu Gheară a ascultat piesa și i-a plăcut enorm. ”Datorită nașului meu, domnului Nicu Gheară. Dânsul m-a înscris la festival. A dat ordin: Marcel Pavel să se prezinte la festival.

A avut o inspirație extraordinară. Omul acesta mi-a schimbat viața. Și îi mulțumesc din inimă. Eu am luat premiul de popularitate. Dar mie nu mi-a convenit. Că eram orgolios. Și în aceiași seară am cântat-o la Adrian Mutu și la Alexandra la nuntă”, a mai explicat solistul.

Frumoasa mea pe plajă

Iar celebra piesă a fost cântată în localuri de lux, dar și la petreceri extrem de restrânse. ”Am cântat la zoua unei domnișoare, erau doar șase persoane. Au vrut să se bucure de prezența mea, pe nisip la malul mării. Acesta a fost cel mai inedit loc. Am fost în picioarele goale pe nisip”, a explicat artistul.

