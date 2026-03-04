Actualitate

⁠Mitică Dragomir despre imobiliarele din Dubai: Bine ca nu mi-am luat

⁠Mitică Dragomir despre imobiliarele din Dubai: Bine ca nu mi-am luatMitică Dragomir. Sursa foto: Facebook/ Dumitru Dragomir
Mitică Dragomir este de părere că ceea ce se întâmplă acum în Dubai va duce la scăderea prețurilor imobiliarelor. Acesta explică faptul că a fost la un pas de a cumpăra acolo un apartament, dar a renunțat în ultima clipă.

Mitică Dragomir fără imobiliare în Dubai

Fostul șef al FRF a povestit că a fost la un pas de a cumpăra un apartament în celebra metropolă. ”În Dubai cel mai probabil se întâmplă ce se întâmplă ca să scadă imobiliarele. I-am spus lui fii-meu să nu ia imobiliare acolo. Dar și nevastă-mea are al șaselea simț. Ne-am dus la Nețoiu acum 6-7 luni, în Dubai la el.

El are două apartamente mari frumoase. Ar fi vrut să scape de unu și mie-mi plăcea. Și ne-am tocmit să-l luăm pe ăla și să luăm și pe unul deasupra lui. Că noi avem doi nepoți. Mai și vândusem aici vreo 100 de apartamente și stăteam bine pe bani”, a povestit omul de fotbal.

Soția l-a oprit

Numai că atunci când erau gata să bată palma, chiar soția omului de afaceri l-a oprit. ”Și amândouă erau cam 2 milioane de euro. Iar Nețoiu voia să-mi ia două milioane pe unu. Dar atâta face.

În fine, și nevastă-mea zice: stați mă să crească copii mai mari că poate nu doresc acolo. Poate vor în România apartamente. Și uite așa nu am mai cumpărat”, a povestit omul de afaceri.

România este o țară extrem de sigură

Pe de altă parte, Mitică Dragomir spune că România este cea mai sigură țară în care se poate trăi. Nu este cea mai bogată, dar e sigură. ”Mai sigură țară ca România nu cunosc altă țară în lume.

A, că se trăiește în sărăcie, e altceva, dar din punct de vedere al siguranței cetățeanului, la noi se duc copiii singuri la școală”, a argumentat omul de fotbal.

