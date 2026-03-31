⁠Leo de la Strehaia continuă scandalul cu fosta iubită, Carmen Șerban: Eu l-am plătit pe Minune să cânte cu ea

Leo de la Strehaia nu se mai oprește din acuzații după ce Carmen Șerban a spus că îi e dator 6.500 de euro. Omul de afaceri face afirmații dure la adresa ei și spune că nu ar fi ajuns celebră fără el.

Ultima găselniță din acest scandal este faptul că omul de afaceri susține că artista nu ar fi avut nicio șansă fără el. ”Păi cine l-a plătit pe Adi Minune să cânte cu Carmen Șerban că nici nu o băga în seamă?! Eu l-am plătit și am dat bani mulți pe vremea aia. Poate eu am să-i dau vreo 6.000, dar ea nici nu știa ce sunt dolari pe vremea aia. Și eu acum aș avea datorie la ea”, a spus Leo de la Strehaia.

Ba mai mult, omul de afaceri spune că el a scos-o pe cântăreață din situația grea în care se afla la începutul carierei. ”Ea înainte de a cânta cu Adrian și a sponsoriza-o eu, cânta la o fermă de vaci lângă Timișoara. Tatăl ei era paznic la CAP-ul de acolo. Și uneori se mai ducea și ea acolo paznic la vaci. De ce nu recunoaște de unde a plecat.

Dacă eu nu am ajutat-o pe Carmen nu a ajutat-o nimeni, că eu am apărut atunci cu milioane de mărci, pe vremea aia. Așa a ajuns ea Carmen Șerban, poate și eu am ajuns cunoscut datorită ei, dar eu am băgat bani în ea, milioane”, a explicat Leo.

Ca tacâmul să fie complet, bărbatul spune că și pe celebra Irina Loghin tot el a plătit-o să cânte cu intrepreta. ”Întreabă-i pe Romică Țociu și pe Cornel Palade cine i-a plătit să cânte cu Carmen Șerban? Eu! Cine a plătit-o pe doamna Irina Loghin să cânte cu Carmen Șerban? Tot eu! Că eu eram sponsorul. E posibil ca ea să știe și să nu spună. Eu am vrut să îi arăt atunci cât de mult înseamnă banii. Și dacă ai bani poți să ai orice”.