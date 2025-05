Sport ⁠Gică Craioveanu nu a fost susținut de tată. N-a venit la niciun meci al meu la Craiova, că era stelist







Fotbalistul Gică Craioveanu a povestit la un podcast cât de complicat a fost să aleagă echipa Craiovei, în contextul în care tatăl era stelist.

Gică Craioveanu: ”Mi-era frică de tata”

Fostul internațional a explicat că tatăl său nu a venit la niciun meci al său la Craiova. ”Am iubit Craiova de mic, dar mi-era cam frică de tata. Tata era stelist înfocat. Nici nu a fost la un meci de al meu. El a zis că așteaptă să mă duc la Steaua. Primisem o ofertă foarte bună de la Dinamo, de la Vasile Ianul.

Mi-aduc aminte că imediat după 1990 atunci. Am făcut un trial cu lotul B pe stadionul național, 23 august, și am jucat se pare destul de bine. A venit domnul Ianul, mi-a oferit 15.000 de dolari pe an și am ales Craiova pe o mie de dolari.

Eu am avut mare noroc cu Marian Bondrea, în 1993, el m-a făcut și căpitan. El a zis că vrea să motiveze și a zis că vrea să dau mai mult. Acel lucru a fost exact ce mi-a trebuit, un nou început. A fost un an foarte bun pentru noi, atunci am câștigat Cupa României”, și-a amintit fotbalistul.

”Am fost un oltean fierbinte”

La unul dintre meciurile importante, Craioveanu a făcut febră, dar nici acest lucru nu l-a oprit. ”Am intrat apoi cu 39 temperatură în ziua meciului. Eram un ”oltean fierbinte”. Și îmi aduc aminte când am intrat nea Nelu Oblemenco mi-a spus ”hai, căpriță intră să rezolvi meciul”. Dumnezeul nostru a fost Oblemenco, mereu am spus asta, Ilie Balaci a fost cel mai bun fotbalist al oltenilor.

Dar el a fost Dumnezeul nostru. La începutul anului 1994, a venit Pițurcă. Pe mine m-au dat afară după meciul cu național. M-am dus la Arnăutu să-mi mărească salariul, că eu tot 1000 de dolari aveam. M-au dat afară, s-a pierdut și următorul meci, doar că s-au tot pierdut meciuri” a mai spus acesta.