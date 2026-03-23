⁠Ce mașină a primit Radu Mazăre junior la 18 ani. Fiului fostului edil nu a fost tocmai cel mai răsfățat
Radu Mazăre Junior nu a fost niciodată un copil de bani gata, după cum a explicat la un podcast. Drept urmare prima mașina nu a fost una scumpă, ci una la mâna a doua ce a fost a unchiului său.

Juniorul Mazăre, majorat cu mașina SH

Fiul fostului primar al Constanței nu a avut o adolescență ca a multor altor băieți de bani gata. Deși tatăl său avea bani, juniorul nu a fost un răsfățat. ”La 18 ani mi-au luat mașină. La acel moment mașina respectivă avea deja 10 ani vechime, fusese a unchiului meu.

Era un Chevrolet, pe care din banii munciți de mine l-am tunat, e adevărat. Adică i-am dat așa un facelift. Dar nici vorbă de ”avioane”, Lamborghini sau Ferrari. Nici prietenii  mei la rândul lor nu aveau”, a explicat acesta.

 Inechitățile adolescenței

Pe de altă parte, fiul fostului primar a observat că anumiți părinți luau copiilor mașini mai scumpe ca ale lor, ceea ce nu i s-a părut echitabil. ”Dar erau colegi care aveau mașini mai scumpe ca a mea. Unii dintre ei aveau mașini mai scumpe ca părinții lor. Ceea ce nu mi s-a părut ok. Adică muncesc 20 de ani să-ți iau ție mașină?!

Mai ziceau unii colegi că eram băiatul lui Mazăre și că de ce n-am altă mașină. La început m-a frustrat, la 16 ani. Dar nu m-am dus să cer. Știam eu că trebuie să mă duc să muncesc, să fac eu. Că ai altă satisfacție când îți iei din banii munciți de tine”, a spus junior.

Afaceri cu imobiliare

Radu Mazăre Junior este implicat de ani de zile în afaceri imobiliare. De altfel este văzut ca un om de afaceri prolific și este respectat în domeniul său de activitate. Tatăl său, în schimb, s-a retras în Madagascar, acolo unde locuiește cu actuala lui soție și copilul lor care împlinește anul acest un an.

