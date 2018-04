Povestea anchetării unui prim-ministru: Victor Ponta a aflat într-o barcă, pe Dunăre, că are calitatea de suspect la DNA

Ziua de 5 iunie 2015 a intrat în istoria României pentru o premieră politico-juridică: un prim-ministru în funcție a fost citat la DNA în calitate de suspect în aceeași zi în care partidul prezidențial aflat în opoziție a declanșat procedura răsturnării Guvernului. Protagonistul, Victor Ponta, a completat filmul oficial al evenimentelor cu episoade din culise, printre care o discuție într-un sediu conspirativ al SRI cu Florian Coldea (SRI) și Laura Codruța Kovesi (DNA).





Fostul premier PSD Victor Ponta a relatat marți seară, la TVR 1, că la începutul anului 2015 a avut o discuție, într-un sediu SRI, cu directorul interimar al serviciului secret, Florian Coldea, și cu procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, cu privire la faptul că senatorul PSD Dan Șova i se plângea premierului cum un procuror DNA îi cerea să facă denunțuri despre el.

Potrivit fostul premier, discuția Ponta – Coldea – Kovesi a durat „cinci-zece minute” și a avut loc în „K2”, denumirea conspirativă a unei vile de protocol SRI din cartierul bucureștean Primăverii.

La momentul respectiv, Coldea conducea interimar SRI după demisia din funcție, pe 27 ianuarie 2015, a fostului director George Maior, șefia SRI fiind preluată pe 2 martie 2015 de Eduard Hellvig.

Coldea: „Nu știu nimic. O sun pe Codruța”

„Dan Șova a venit la mine și mi-a spus: „De 3 ori m-a chemat acest procuror Uncheșelu (procurorul DNA Jean Uncheșelu, n.red., care instrumenta un dosar al lui Dan Șova, n.red.) și mi-a zis ‘Să ziceți de Ponta ceva ca să scăpați dumneavoastră’. Și Șova a zis „Vă spun, dar ce să vă spun?”. „Păi de când erați avocați”. „Păi nu mai suntem avocați de 8 ani”. „Ziceți de Ponta, că altfel o pățiți dumneavoastră”. O dată, de două ori, de trei ori, a treia oară l-am sunat pe dl Coldea, care era director interimar, m-am dus la K2, i-am spus „Uite care e chestia, dacă ți se pare normal?”. A zis „Nu, că nu știu nimic, dar o sun pe Codruța”. A venit Codruța, a venit în birou acolo, eram noi doi și a venit și d-na Kovesi. A zis „Nu-i adevărat, Șova are el niște probleme și vrea să scape”. „Nu știu ce probleme are Șova, dar un procuror îi cere să spună despre mine ce nu știe”. Am fost convins că mă minte”, a povestit Victor Ponta.

El a adăugat că și alte persoane i-au spus că procurorii le cereau informații despre el. „În afară de Șova, miau mai zis vreo 2-3 care nu aveau legătură. Dl Duicu (Adrian Duicu, fost președinte CJ Mehedinți din partea PSD, n.red), îl scoteau din arest și „Zi-ne de Ponta”, a spus fostul premier la TVR 1.

„Mă sună șefa de cabinet că e urgent. Știam codul. Era procurorul Uncheșelu”

Ponta a mai povestit în premieră cum a aflat că DNA urmează să îl citeze în calitate de suspect: în după-amiaza zilei de 4 iunie 2015, pe o ambarcațiune pe Dunăre. Ponta și premierul Bulgariei la acea vreme, Boyko Borisov, au ținut o ședință comună de guverne, la bordul unei nave, în Portul Giurgiu, în prezența prim-vicepreședintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans.

Ponta a vorbit la telefon cu procurorul DNA Jean Uncheșelu, care a instrumentat atât dosarul său cât și dosarul lui Dan Șova.

„I-am zis lui Timmermans ce mi se întâmplă”

„Kovesi minte de îngheață apele. Nu am fost citat la DNA cu câteva zile înainte. Mi-am păstrat mesajul de la dl Uncheșelu (arată telefonul mobil, n.red.). Eu sunt fost procuror, țin probe. Lucrurile au fost așa. Joi, dimineață, PNL a anunțat că „Am strâns semnături pentru o moțiune de cenzură și vineri o depunem”. După care joi am fost la Ruse, unde m-am întâlnit cu dl Frans Timmermans și cu premierul Borisov. Și eram chiar acolo, la Ruse, cred că eram cu o barcă. Normal, nu răspundeam la telefon că eram cu oficialitățile. Și a venit aghiotantul meu și mi-a zis că mă sună șefa mea de cabinet că e ceva foarte urgent. Dacă mă sună, știam codul. „Da, Maria, ce s-a întâmplat?”. „Procurorul Uncheșelu vă sună și spune că este urgent”. Domn’e, ce o fi așa urgent, că totuși e joi seară, ora 19.00? Da, bine, sun. „Ce este așa urgent?”. A zis „Dle Ponta, mâine la ora 10.00 sunteți citat la DNA în calitate de suspect”. Bun, ok. I-am și spus atunci lui Frans Timmermans „Uite ce mi se întâmplă, o să plec la București”. Am calculat, la ora 10 trebuie să fiu la DNA, după care la ora 12.00 se depune moțiunea de cenzură. După care am primit și programul președintelui Iohannis care la ora 11.00 avea declarații de presă. Am pus și eu mâna pe telefon, am întrebat un jurnalist mai prieten: „Știi ceva de mâine?”. „Da, normal, ni s-a spus la toți că mâine să fim prezenți în față, la 10 fără un sfert, că vii”. Deci presa era anunțată”, a povestit Victor Ponta, la TVR 1.

