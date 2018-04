UNITATEA de ELITĂ DNA Oradea fabrică DOSARE, comite ABUZURI, impune TEROAREA asupra magistraţilor

De data acesta este vorba despre o ALTĂ UNITATE DE ELITĂ. La aproape 3 ani după ce DNA informa românii că judecătorii Mihaela Pătrăuş, Mircea Puscaş şi Traian Munteanu de la Curte de Apel - Oradea sunt nişte corupţi, dosarul a fost clasat pe motiv că fapta nu există.





"Procuroarea Iuliana Crisan a stabilit ca dosarul a fost fabricat de procurorul Adrian Muntean pe inventii: “Nu exista indicii sau probe care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit defectuos, cu rea-credinta, atributiile de serviciu”.

Incredibil cate abuzuri au fost comise de procurorii de la DNA Oradea, o alta “unitate de elita” a parchetului anticoruptie, fara ca vreunul dintre ei sa fie tras la raspundere macar din punct de vedere disciplinar pana in momentul de fata.

Cum bine se stie, in 2017, era devoalata o uriasa mizerie facuta impotriva judecatorilor Florica Roman, Denisa Vidican, Raluca Beatrix Cuc si Ovidiu Galea din Oradea, trimisi in judecata intr-un dosar returnat la DNA de Inalta Curte si apoi inchis chiar de DNA, prin celebra procuroare Florentina Mirica.

Caz tras la indigo

A fost un caz care a aratat teroarea la care sunt supusi magistratii care nu pactizeaza cu Sistemul si care se incapataneaza sa isi faca meseria corect, refuzand sa devina judecatori de culoar sau parteneri de nadejde ai DNA. Un caz aproape tras la indigo cu cel al judecatorilor Florica Roman, Denisa Vidican, Raluca Beatrix Cuc si Ovidiu Galea s-a petrecut tot la Oradea. Vizati au fost insa alti magistrati care au simtit pe pielea lor abuzurile DNA. Este vorba despre judecatorii Mihaela Patarus (foto centru), Mircea Puscas (foto stanga) si Traian Munteanu (foto dreapta) de la Curtea de Apel Oradea. Daca in primul caz am avut de-a face cu o facatura a procurorilor Dan Chirculescu si Ciprian Man, acesta din urma zis “manelistul DNA”, in cel de-al doilea caz “opera” ii apartine procurorului Adrian Valentin Muntean, pana de curand sef al DNA Oradea.

Despre ce este vorba

In noiembrie 2015, in perioada in care sef la DNA Oradea era Cirpian Man, parchetul anticoruptie publica pe site-ul propriu un comunicat de presa in care anunta declansarea urmaririi penale fata de judecatorii Mihaela Patraus, Mircea Puscas si Traian Munteanu, pentru abuz in serviciu si favorizarea faptuitorului. Halucinant, DNA le-a facut dosar celor trei pentru o solutie dispusa cu ocazia admiterii unei contestatii in anulare, sustinand ca judecatorii si-au indeplinit defectuos si cu rea credinta atributiile de serviciu.

De asemenea, DNA acuza ca magistratii prin solutia dispusa au afectat interesele legitime ale partii vatamate, interesul general de infaptuire a justitiei, interesle legitime ale Curtii de Apel Oradea si increderea justitiabililor. Imediat, judecatorii Mihaela Patraus, Mircea Puscas si Traian Munteanu au intrat in malaxorul aparatului de propaganda, fiind prezentanti ca niste magistrati corupti care isi vindeau sentintele. Practic, si in cazul acestora s-a aplicat aceeasi reteta prin care persoanele intrate in vizorul DNA sunt discreditate public, umilite si puse la stalpul infamiei, astfel incat sa fie condamnate de opinia publica inainte macar ca procesul sa inceapa sa fie judecat.Dar, mai multe detalii despre dezvăluirile de la Oradea le puteţi citi AICI

