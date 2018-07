„Unicul Derby”, o întâlnire de gradul 3, cu gafe de curtea școlii

Spectaculoasa întâlnire dintre FCSB și Dinamo a însemnat și o comedie a erorilor și naivităților defensive, care au produs deliciul neutrilor.





FCSB și Dinamo și-au împărțit câte un punct la finalul partidei disputate în etapa a 2-a a Ligii I Betano, și care s-a încheiat cu scorul de 3-3.

A fost cel mai spectaculos și productiv derby ale ultimelor ediții de campionat, un deliciu pentru neutri, dar exasperant pentru fanii celor două combatante.

Și asta pentru că erorile defensive s-au ținut lanț, totul culminând cu golul de 2-1, marcat de Florinel Coman direct din corner.

Două meciuri fără victorie pentru FCSB

La faza respectivă, dinamoviștii n-au avut om la prima bară, situație nemaivăzută în fotbalul organizat! La final, FCSB a bifat cel de-al doilea meci în campionat, fără victorie, după ce, la debutul noii stagiuni, „roș-albaștrii” pierduseră la Astra Giurgiu, scor 0-1.

Nicolae Dică, antrenorul gazdelor, a fost foarte supărat pentru că echipa sa n-a câștigat, deși i-a condus pe rivali de trei ori.

„Sunt dezamăgit”

„Sunt supărat pentru că am condus de 3 ori și nu am putut păstra avantajul. În minutul 89 aveam 3-2. Nu putem să ne concentrăm la fazele fixe. Am suferit și anul trecut. Anul ăsta am schimbat, ne apărăm mixt, 5 fac marcaj iar 4 în zonă, dar degeaba. Păcat. Am avut o atitudine bună. Ne-am creat ocazii, dar nu am putut marca. Primul gol a fost după o fază lucrată la antrenament, la al doilea nici nu știu cum a intrat mingea. Sunt dezamăgit”, a declarat „Dicanio”.

Bratu: „Au fost greșeli de ambele părți”

Florin Bratu, tehnicianul echipei Dinamo, a fost mulțumit de rezultat, și a remarcat că derby-ul a fost marcat de numeroase greșeli.

„A fost un spectacol fotbalistic foarte bun, cum de mult nu s-a mai văzut într-un Steaua - Dinamo. Au fost greșeli de ambele părți, dar mă bucur pentru echipa mea. Mă bucur că am revenit de 3 ori. I-am felicitat pe jucători și le-am spus că din această ambiție, din această revenire, putem construi o mare echipă”, a spus Bratu.

„E dificil de pe margine în derby”

Tehnicianul din Ștefan cel Mare s-a gândit și la posibilitatea unei victorii, în finalul confruntării. „Puteam înscrie golul de 4-3, dar cred că rezultatul e echitabil. E dificil de pe margine în derby, însă e provocator. Mi-a plăcut acest lucru. FCSB e o echipă mare, cu jucători foarte buni și investiții foarte mari. Tocmai de aceea sunt mândru, toată lumea vorbește că la Dinamo nu se fac investiții, dar priviți că am făcut față unei echipe de top. Sunt lucruri pe care trebuie să le remediem, trebuie să lucrăm la antrenaemente.”

