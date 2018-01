RELAŢIA lui Tudose CU SISTEMUL ŞI FLORIAN COLDEA. Dezvăluiri explozive! „N-am tăiat porci, n-am fost în vie...”

Premierul Mihai Tudose a negat miercuri, în direct la Antena 3, că acționează după cum spune sistemul, susținând că singura relație pe care o are cu serviciile de forță este una instituțională.





„Repet, n-am tăiat porci, n-am fost în vie, nu am cărat vin”, a declarat ironic Tudose, întrebat de relația pe care o are cu Florian Coldea.

Premierul a vorbit deschis și despre faptul că i s-au pus, de a lungul timpului, stampile precum comunist și securist. „Toate acuzațiile acestea au o limita”, a spus premierul.

Cu toate acestea, Tudose și-a declarat încrederea că sistemul s-a schimbat între timp: „Nu am drept de control asupra servicilor secrete, dar nu cred ca isi mai permite nimeni sa face ceea ce se credea ca se face altadata”

”Nu își mai permite nimeni să facă ceea ce se crede că se făcea. Eu nu am simțit nicio presiune și nu m-a sunat nimeni să îmi spună ceva. Uneori, dimpotrivă, sun eu la anumite servicii ca să primesc informații despre anumite chestii. Cum fac ceva ce deranjează, cum încep să mișune informații în redacții, ziariști care se agită. Chiar azi, la prânz, aici, la Antena 3, am fost acuzat că răspund la butoanele SRI și nu mai știu ce. Eu am văzut niște informații despre mine pe care, dacă nu aș fi știut că sunt despre mine, le-aș fi crezut și eu. Când nu o să mai fiu premier o să facem un spectacol mic și o să-i spun pe toți. Nu m-a teleghidat nimeni, sunt destul de greu de teleghidat.”, a spus Tudose.

Premierul a mai precizat că nu își dorește să fie președinte PSD, subliniind că nu este premierul PSD-ului sau al sistemului, ci al românilor.

Tudose a punctat și faptul că relația dintre el și șeful PSD este una strict instituțională.

Mihai Tudose a dezvăluit că are o relație de prietenie cu vicepremierul Marcel Ciolacu, pe care îl cunoaște de 25 de ani. Premierul a subliniat că Marcel Ciolacu face mai multă treabă decât orice altcineva din Guvern, deși a fost acuzat că ar fi un vicepremier fără portofoliu.

În acest sens, Tudose a declarat că dacă va pleca Mihai Tudose din Executiv, va pleca și el având în vedere faptul că au venit împreună.

Mihai Tudose a lăudat și alți doi miniștri: "Petre Daea este un ministru extraordinar. Tudorel Toader, un profesionist, un profesor".

