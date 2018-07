Simona Halep vorbește despre cea mai importantă VICTORIE a carierei: „Am avut emoții, fiindcă mereu, în subconștient, e presiunea punctelor”

Simona Halep, lidera ierarhiei mondiale, a declarat că a simțit preiune, în timpul turneului de la Roland Garros, dar s-a relaxat după ce a pierdut primul set.





Simona Halep a vorbit într-un interviu acordat pentru Eurosport despre trasfeul pe care l-a avut la Roland Garros, acolo unde a câștigat în premieră un titlu de Mare Șlem. Lidera WTA a recunoscut că a simțit presiune la început, apoi s-a relaxat.

„După finala de la Roma, pierdută cu Svitolina, a fost un moment greu, să reintru în teren și să încerc să joc mai bine. M-am relaxat după ce am pierdut primul set la Roland Garros. Am avut emoții, fiindcă mereu, în subconștient, e presiunea punctelor. Dar când am încheiat meciul, am simțit că revine încrederea.

Nu m-am speriat când am pierdut primul set în primul meci de la Roland Garros (nr. a trecut în primul tur de Allison Riske, nr 68 WTA, scor 2-6, 6-1, 6-1). După meciul cu Elise Mertens am avut încredere că simt jocul și că îmi place terenul. Știam cum trebuie să joc contra ei pentru că jucasem cu ea la Madrid. Mi-a fost ușor și am crezut că totul va merge bine.

Când joc contra lui Angelique Kerber (Halep a învins-o pe Kerber, scor 6-7 (2), 6-3, 6-2 în sferturi) mă gândesc mereu că vin meciuri de trei ore, cu schimburi de 20 de lovituri. Nu mi-a fost teamă după ce am pierdut setul doi. Nu am intrat în panică. Știam că o să obosească și ea. În setul doi, la 3-3, am simțit că ea se duce în jos. Am știu că dacă iau setul doi, o să câștig. Meciul cu Garbine Muguruza, din semifinale (scor 6-1, 6-4), a fost cel mai bun al meu. Ea are un stil cu care îmi e greu să mă obișnuiesc. Lovește foarte repede, tare și aproape de linie. Am știut că dacă sunt agresivă și lovesc rapid, ea nu va avea timp să dea tare. Cred că a fost cheia. A fost plăcut că am putut ține ritmul tot meciul.

În finala cu Sloane Stephens (scor 3-6, 6-4, 6-1), după ce am pierdut primul set, m-am speriat. Nu înțelegeam jocul ei. Mereu când am jucat cu ea, lovea tare și rapid. Acum mingea venea înalt. Nu știam ce să fac. M-am gândit că va obosi și ea. Am zis că trebuie să fiu agresivă, am venit de câteva ori la fileu și mi-a mers bine. Am prins încredere. La finalul meciului mi-a fost teamă că mă voi speria de moment. Din câte știu, la ultimul serviciu am făcut o pauză. Am respirat și am servit foarte bine. A fost un moment foarte special", a spus Halep.

Pagina 1 din 1