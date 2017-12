Senator PNL, DEZVĂLUIRI despre Dacian Cioloș. LEGĂTURILE fostului premier cu liderul MISA

Reporter: Se fac foarte multe referiri la persoane publice din România care ar fi apropiate de MISA sau ar fi făcut parte sau ar face parte din MISA sau ar colabora cu firme apropiate de MISA, gen edituri, clinici naturiste, ș.a.m.d. Există aceste persoane? Și, dacă există, de ce nu afirmă public că sunt în MISA? Eu am și câteva nume pe care o să le rostesc, probabil că o să le negați pe toate, este vorba despre... Repet, sunt luate de pe internet, ce-am găsit, de la comentarii și diverse publicații...

Gregorian Bivolaru: Permiteți să spun și eu, înainte să continuați... Este necesar să precizez că adeseori există și multe minciuni, multe calomnii, care sunt difuzate în mass-media, din nefericire, curent. Tocmai de aceea, în această direcție, noi o să facem, cum s-ar spune, o clară distincție, și cele care într-adevăr sunt, putem să le confirmăm, iar cele care nu sunt, nu are rost să mințim cu privire la ele.

Reporter: Ȋntre persoanele despre care se spune că ar fi apropiate de MISA se numără, printre alții, Monica Macovei, Andreea Marin și Dacian Cioloș.

Gregorian Bivolaru: Este necesar să precizez că doamna Monica Macovei nu a participat niciodată la cursurile noastre de yoga, doamna Andreea Marin, de asemenea, nu a participat niciodată la cursurile noastre de yoga, dar, într-adevăr, mai demult, domnul Dacian Cioloș a practicat yoga, demult, cu mai mulți ani în urmă, la aceste cursuri, dar apoi s-a oprit.

Reporter: Când v-ați întâlnit ultima dată cu domnul Dacian Cioloș?

Gregorian Bivolaru: Nu am avut niciodată onoarea să mă întâlnesc cu domnul Dacian Cioloș. Aceasta este o minciună care am văzut că este adeseori vehiculată de mass-media, fără nicio bază reală, așa cum tot ceva asemănător s-a petrecut atunci când am venit în România, când am fost extrădat (n.r. – a fost arestat în Franța, la 26 februarie 2016): s-a afirmat într-un mod complet mincinos că eu am afirmat, încă din Franța, că dacă cumva am să fiu adus în România, vor cădea multe capete, pentru că am să fac fel și fel de denunțuri cu privire la cei care, zice-se, m-ar fi ajutat, și în felul acesta voi contribui, cum s-ar spune, la aruncarea după gratii a unor persoane. Aspect care era însă o minciună sfruntată, pentru că eu niciodată în viața mea nu am afirmat așa ceva. Iar acest aspect chiar a condus că, două luni după aceea, după ce am fost adus în România, am fost, cum s-ar spune, ținut în anchetă la Poliția Capitalei, pentru a se verifica dacă într-adevăr este vreo persoană care să mă fi ajutat cu ocazia plecării mele din România. Și s-au convins cu acea ocazie că nu era nimic adevărat în această direcție. Nu m-a ajutat nimeni, nimeni.

Reporter: Ȋmi cer scuze, am uitat să menționez un singur lucru în ce-l privește pe Dacian Cioloș. Era întrebarea dacă a făcut yoga dânsul, împreună cu soția dânsului.

Gregorian Bivolaru: Domnul Dacian Cioloș nu a făcut yoga împreună cu soția dânsului, însă nu știu ce face dumnealui acasă, pentru că este treaba dumnealui. Dar dumnealui a făcut, cu mulți ani în urmă, yoga în cadrul acestei școli, dar asta nu îl incriminează cu nimic. Pentru că după aceea, s-a oprit și nu a mai venit la aceste cursuri niciodată.”