Cioloș, VIZITĂ făcută în SUA după ce americanii au dat SEMNALE de ALARMĂ pe Legile Justției... Fostul premier a SPUS TOTUL!

Fostul premier Dacian Cioloş a recunoscut și oficial vizita făcută în SUA, după ce știri pe surse a dezvăluit că acesta a efectuat o vizită secretă, chiar de Ziua Naţională, în Statele Unite ale Americii. Întâlnirea evocată de Cioloş ridică însă semne de întrebare, ea având loc, potrivit acestuia, în contextul semnalului de alarmă pe care oficialii americani l-au transmis în legătură cu modificările la Legile Justiţiei.





Politicianul confirmă dezvăluirile făcute de site-ul știripesurse.ro, mai exact, întâlnirea de la Washington cu susţinătorii Platformei România 100. Cioloş a mai susținut, în mesajul postat, că, pe lângă reuniunea cu simpatizanţii săi, a avut o întrevedere şi cu reprezentanţi ai Departamentului de Stat.

"Am petrecut câteva zile la Washington pentru activități profesionale și am avut plăcerea să fiu de Ziua Națională alături de membri ai comunității românești din SUA, la recepția organizată de Ambasada României. Am profitat de această deplasare pentru a mă întâlni și cu susținătorii Platformei România 100 iar apoi am avut o întrevedere informală la Departamentul de Stat (după semnalul de alarmă pe care oficialii americani l-au transmis în legătură cu modificările la Legile Justiției).", a scris fostul premier pe Facebook.

Cioloș a tras un semnal de alarmă în legătură cu Legile Justiției

Reamintim faptul că Platforma România 100, condusă de fostul premier, Dacian Cioloș, a atras atenția asupra efectelor negative pe care unele dintre modificările propuse de ministrul Justiției, Tudorel Toader, le vor avea asupra independenței justiției și a echilibrului puterilor în stat.

„Guvernul PSD-ALDE tocmai și-a anunț at astăzi, 23 august, prin vocea ministrului Justiției, Tudorel Toader, intențiile de modificare a pachetului de legi ale justiției (Legile 303, 304 și 317 din 2004). Independența justiției va fi grav afectată prin mutarea Inspecției Judiciare de la Consiliul Superior al Magistraturii la Ministerul Justiției. Se deschide astfel calea interferenței factorului politic în cariera magistraților, prin scoaterea cercetării disciplinare a acestora din sfera de competență a CSM, care este garantul independenței justiției”, potrivit unui comunicat de presă.

