Scene ORIBILE pe lângă ȘCOLILE din București, Ilfov și Titu. Caz ȘOCANT al unui TÂNĂR care a TERORIZAT SUTE de elevi

Elevii din Titu au fost terorizați, zile întregi, de un tânăr de 26 de ani din București care obișnuia să stea dezbrăcat în zona instituțiilor de învățământ. Părinții copiilor au dezvăluit că, în timp ce stătea dezbrăcat, bărbatul se satisfăcea în fața copiilor.





Poliția a fost anunțată după ce copiii au povestit acasă momentele șocante prin care au trecut mai multe zile. ”Sincer, n-aș vrea să trăiesc așa ceva. Am fetiță și îmi e teamă să văd asta. Nu știu cum aș fi reacționat dacă vedeam așa ceva. Sper să nu mai vină pe aici”, a povestit, pentru bzi.ro, un tătic.

Conform martorilor și anchetatorilor, individul stătea în mașină pe lângă școlile din titu și Braniștea. Mai mult, acesta încerca să îi ademenească pe elevi pentru a-și satisface plăcerile.

"S-a dezbrăcat în fața copiilor. Se jucau acolo pe ulița aia și apărea el mereu. Făcea gesturi obscene, gesturi urâte. S-au speriat. Băiatul meu nu a dormit toată noaptea și e clasa a VIII-a. Mamaie, mi-e frică să mai ies afară, spune mereu. Se uita la telefon, făcea ce făcea și îi chema pe copii la el", a declarat o perosană în vârstă pentru sursa menționată. Poliția din Titu a fost anunțată despre acest caz, iar oamenii legii l-au reținut pe individ. "Eu am sunat la Poliție. A venit nepoata mea să imi spună că e unul cu mașina care o urmărește și îi spune că o duce acasă și dă un milion. Era desfăcut la pantaloni", ne-a spus o altă femeie. Bărbatul a primit control judiciar pentru 60 de zile și a fost trimis în București, unde are domiciliul. Se pare că tânărul s-a manifestat astfel și în Capitală, dar și în județul Ilfov, dar nu a fost niciodată prins. Le-ar fi spus anchetatorilor că pe stradă se simte cu adevărat liber și nu are nicio inhibiție.

