SCANDALUL mutării Ambasadei la Ierusalim, sub lupa lui Chifu: ”Este o ADEVĂRATĂ NEBUNIE! Cine va plăti când ATENTATELE VOR VIZA România?”

Analistul de politică externă Iulian Chifu explică, în exclusivitate pentru EVZ, de ce anunțul lui Liviu Dragnea privitor la mutarea Ambasadei României la Ierusalim va comporta o serie de consecințe nefaste pentru țara noastră. ”Cine va plati cand atentatele pe care le stiam destinate tintelor relevante si valoroase ne vor viza?”, întreabă Chifu.





EVZ vă prezintă declarațiile analistului.

Impact enorm și costuri incalculabile

”Mai intai trebuie sa spun ca, pe fond, presedintele are dreptate. In sensul in care impactul mutarii ambasadei la Ierusalim este enorm, si poate antrena costuri incalculabile. Mai intai la nivel extern, Romania a avut o pozitie de echilibru constanta, mentinandu-si ambasada in Israel cand toate statele comuniste au retras-o, dar si relatii bune cu statele arabe si OEP, recunoscuta ca reprezentanta statului palestinian. De aceea au fost si implicate in doua randuri, in diferite grade, la negocierile palestiniano-israeliene, respectiv in cazul razboiului din Sinai si la pacea din sistemul Oslo, ultima oara fiind vorba despre o intalnire la Sinaia a celor doi lideri in cadrul procesului, in 1992 cu Ion Iliescu presedinte, in marja unui summit de la Crans Montana desfasurat la Bucuresti, daca nu ma inseala memoria.

Riscurile unei abordări care încalcă rezoluțiile Consiliului de Securitate

Apoi o abordare care incalca rezolutiile Consiliului de Securitate e extrem de complicata si ne situeaza intr-o postura in care Romania nu a fost niciodata. Cel mai mare aliat al unui stat mic este dreptul international public, iar Romania a respectat intotdeauna aceasta postura, si cand nu a recunoscut Kosovo, si cand a respectat toate rezolutiile Consiliului de Securitate, inclusiv pe cele ce vorbesc despre faptul ca statutul Ierusalimului va fi stabilit ulterior derularii procesului de pace din Orientul Mijlociu.

Responsabilități enorme față de familii mixte

In plus, Romania are responsabilitati enorme fata de familii mixte, cetateni romani si resortisanti care se afla peste tot in Orientul Mijlociu, si in Israel, in nord si sud, si in Cisiordania, si in Gaza, si in sudul Libanului, si in Iordania, si in Siria, si in alte state arabe. De aceea avem parteneriate cu aceste state la diferite niveluri pentru a-i putea spirijini si extrage cand e cazul si cand sunt turbulente in regiune. Miscarea ne-ar vaduvi de o parte importanta din aceste instrumente.

O aventură fără evaluarea consecințelor

Si la nivel intern s-ar putea sa avem probleme. Cred ca referinta la expertiza institutiilor anti-teroriste specializate, in primul rand SRI, ar trebui considerata inainte oricarei decizii. Deci fara evaluarea consecintelor, e o aventura o asemenea miscare, cu costuri de schimbare al politicii externe romanesti la nivel strategic pentru ceea ce exista de peste 50 de ani, in plus e o pozitionare exceptionalist-voluntarista care nu tine cont de expertiza si recomandarile institutiilor specializate care pot spune multe in ambele domenii despre consecinte, si externe, si interne.

”Cine va plati cand atentatele pe care le stiam destinate tintelor relevante si valoroase ne vor viza?”

Consider o adevarata nebunie ca in politica externa, de securitate si aparare deciziile sa se ia fara studiul consecintelor si pe baza unor decizii ad hoc, pentru ca asa isi doreste cineva. Mai ales decizii care sunt ireversibile, cu impact pentru tot restul istoriei Romaniei. M-as mira sa fie vreun profesionist in domeniul politicii externe sau unul in materie de securitate care sa recomande un asemenea gest, daca ma insel inseamna ca avem de a face cu deplina opacitate si perfecta iresponsabilitate. Cine va plati pentru situatii mai complicate in tara? Cine-si asuma sa transforme Romania intr-o tinta? Cine va plati cand atentatele pe care le stiam destinate tintelor relevante si valoroase ne vor viza? La nivel institutional, orice decizie care implica politica externa ar trebui sa treaca prin CSAT si mandatul presedintelui Romaniei, care reprezinta tara, statul roman. nu prin vointa de partid sau optiuni individualiste”, ne-a declarat Iulian Chifu.

