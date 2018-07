Salariații din Sănătate se simt ÎNȘELAȚI de Guvern. NU au PRIMIT cât li s-a PROMIS. Anumite grupe de personal mediu au SALARII de PATRU MII DE EURO

Jumătate dintre salariații din sectorul public de sănătate s-au declarat nemulțumiți și foarte nemulțumiți de venitul net total rezultat în urma aplicării legii salarizării.





Doar 19% dintre salariați s-au declarat mulțumiți și foarte mulțumiți.

Federația „Solidaritatea Sanitară” a prezentat, într-un comunicat transmis Evenimentului zilei, concluziile unei cercetări făcute pe acest subiect. 80 la sută dintre respondenți au indicat faptul că se simt înșelați de Guvern în privința creșterilor salariale primite comparativ cu cele promise în mod public. „Principala cauză considerăm că o constituie nivelul foarte mare al așteptărilor create de guvernanți în 2017 și la începutul acestui an raportat la drepturile salariale concrete”, se arată în comunicat.

Potrivit Ministerului Sănătății, cadrele medicale au beneficiat de creșterea salariului de bază de la 1 martie 2018 astfel:

Salariile personalului medical vor înregistra cresteri semnificative in acest an, iar salarizarea din domeniu va ajunge pentru prima data aproape de nivelul din Uniunea Europeana, astfel incat unele salarii vor depasi 4.000 de euro dupa maririle de la 1 martie.

Cresterile salariale prevazute de legea cadru 153/2017 privind salarizarea personalului medical din fondurile publice se aplica in doua etape: incepand cu data de 1 ianuarie 2018 salariile brute ale personalului medical cresc cu 25% fata de salariile din decembrie 2017, inclusiv cel al sporurilor aflate in plata la 31 decembrie 2017.

Incepand cu data de 1 martie 2018, salariile medicilor si asistentilor medicali cresc la nivelul salariilor de baza stabilite pentru anul 2022. Salariile de baza ale medicilor si asistentilor medicali, salarii brute, vor creste fata de luna ianuarie cu procente cuprinse intre 70% si 172%. Un medic primar din unitati sanitare clinice are un salariu de baza net in decembrie 2017 de 3.939 de lei, in ianuarie 2018 de 4.108 lei, iar in martie 2018 de 9.106. Aceste salarii nete nu au cuprinse sporurile acordate pentru orele de garda, sporurile pentru conditii, care pot dubla salariul net.

Asistentul medical cu studii superioare in unitatile sanitare clinice porneste de la 1.862 de lei in decembrie 2017 si ajunge la 3.040 in martie 2018. In acest net nu sunt incluse sporurile de tura, de sarbatori legale si sporurile de conditii, care pot aproape dubla.

O infirmiera in unitatile sanitare clinice ajunge de la 1.205 lei la la 2.586 net, fara sporuri.

