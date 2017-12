Cum a fost FURAT un român ÎNSTĂRIT de o BANCĂ. A pierdut 100.000 de euro! În cont avea 600.000

Nu este o poveste ruptă dintr-un scenariu de film, ci o realitate cruntă pentru românul nostru căruia i-au dispărut 100.000 de euro din cauza băncii care i-a administrat prost economiile.





De unde a plecat totul:

Este dimineaţa de sâmbătă 19 decembrie 2015, şedinţa Veneto Banca pentru mărirea capitalului, transformarea în societate pe acţiuni şi intrarea pe Bursă. Sunt 30 de oameni, iar printre ei este Marin Haralambie, român din naştere şi padovan prin adopţie, care ajunge la microfon în cârje şi-şi strigă deziluzia:

''Am venit aici cu permis de sejur legal. Am respectat articolul din Constituţie potrivit căruia Italia este o republică democratică, fondată pe muncă cinstită. Am muncit 5 ani, apoi am căzut de pe o schelă înaltă de 9 metri şi am devenit invalid. Tot ceea ce am câştigat înainte de nenorocire ca şi o parte din suma primită de la asigurare, am investit în acţiuni. Acum am pierdut totul''. Sala se emoţionează, aflând că şi fiica sa a pierdut proprii bani, puşi deoparte făcând pe badanta (îngrijitoare la bătrâni) în vacanţele şcolare. Suma pierdută este de 100.000 de euro, iar banca l-a escrocat.

Românul nu se lasă şi protestează în faţa băncii

Trec exact doi ani şi Haralambie iese din nou în scenă. Numai că nu ne aflăm la cinema, este vorba despre relatarea unui protest, care continuă din ziua ajunului Crăciunului în centrul oraşului Montebelluna. Aici, în faţa Băncii Intesa, zace Peugeotul său gri. Harlamabie vorbeşte despre sume, în parte transferate în ţară, o parte în contul curent. Avocatul Andrea Arman, se alătură lui:

''Am citit că Marin a declarat că a obţinut de la asigurare 600.000 de euro, dar acest lucru nu schimbă nimic. Un furt rămâne un furt, independent de faptul că victima este un bogat sau un sărac. Restul e demagogie. Îl voi ajuta, fiindcă nu suport escrocheriile''.

Primarul Marzio Favero, potrivit Il Gazzettino, are o altă părere: ''Dacă ceea ce citesc ar corespunde adevărului, s-ar putea pune o mare întrebare de conştiinţă atunci când faci un protest atât de răsunător. Nu e exagerat?''.