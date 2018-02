Ponta s-a SPOVEDIT la procuroarea lui Dragnea. Fostul premier l-a pârât pe șeful PSD din postura de MARTOR. DOCUMENTE EXPLOZIVE!

Continuă războiul la scenă deschisă dintre șeful PSD, Liviu Dragnea și fostul premier Victor Ponta. Întregul război, mocnit în ultima perioadă, a explodat în momentul în care Dragnea l-a acuzat pe Ponta că l-ar fi denunțat în dosarul Belina. La rândul său, Ponta a declarat răspicat că este martor și nicidecum, denunțător în acest dosar. Mai mult, fostul premier a susținut că nu a facut niciun denunț și că își va da demisia din Parlament dacă Liviu Dragnea va dovedi contrariul. Site-ul Lumea Justiției prezintă, în premieră, fragmente din declarația de martor a lui Victor Ponta în dosarului lui Dragnea. Așadar, martor sau denunțător?





Lumea Justiției a publicat, în premiera, fragmente din declaratia de martor a lui Victor Ponta data in dosarul liderului PSD Liviu Dragnea: “Dragnea mi-a propus-o pe doamna Shaidehh pentru a fi ministru... Presedintii de consilii judetene si primarii au discutat intotdeauna cu Dragnea... A existat un conflict intre domnul Dragnea si domnul Teodorovici... Cu siguranta in mod detaliat va pot pune la dispozitie ofiterii SPP detalii”, susțin sursele citate. Ponta la Înalta Curte! L-A DAT ÎN PRIMIRE PE DRAGNEA? „Doar nu era să mint pentru el” UN NOU ŞEF ÎN PSD?

Mai exact jurnaliștii de la luju.ro au prezintat fragmente din declaratia pe care fostul premier Victor Ponta ( a dat-o in dosarul “Tel Drum” in care vizat este presedintele PSD Liviu Dragnea. Este o declaratie data in data de 18 septembrie 2017, intre orele 11.24 – 12.32, in fata vestitei procuroare DNA Alexandra Carmen Lancranjan, zisa “Veverita”.

Depozitia lui Victor Ponta se intinde pe noua pagini, ea fiind in acelasi timp inregistrata audio-video. De precizat este ca marturia lui Victor Ponta nu este un denunt, ci o declaratie de martor. „Totusi, chiar si o declaratie de martor poate fi la fel incriminatoare precum denuntul, diferenta fiind ca ea esta data la cererea parchetului, in cazul de fata, iar denuntul este unul facut din proprie initiativă”, susțin jurnaliștii de la Lumea Justiției.

Ponta amenință cu demisia din Parlament!

Fostul premier al Romaniei a sustinut insa ca nu a facut niciun denunt si ca isi va da demisia din Parlament daca Liviu Dragnea va dovedi contrariul: “Din respect pentru membrii si alegatorii PSD, trebuie sa lamurim definitiv acest lucru! Oamenii merita sa stie adevarul. Ii propun public să procedam dupa cum urmeaza: el daca aduce o copie dupa denuntul (pretins) al meu, in aceeasi zi imi dau demisia din Parlament si nu voi mai face politica. Daca, insa, ii aduc eu un document oficial care sa ateste inca o data ca sunt un simplu martor (ca si Teodorovici, Grindeanu etc) si nu am depus niciodata vreun denunt penal contra lui, atunci isi da el demisia din Parlament si din PSD“.

Ce a declarat

Revenind la depozitia lui Victor Ponta, fostul premier vorbeste despre modul autoritar in care Liviu Dragnea conduce PSD, dar si despre cum primarii si presedintii de consilii judetene discutau cu acesta despre alocarile de fonduri. De asemenea, la cererea procuroarei Lancranjan, zisă Veverița, Victor Ponta ofera detalii si despre un moment tensionat care ar fi avut loc intre actualul ministru de Finante Eugen Teodorovici si Liviu Dragnea.

Pe de alta parte, atunci cand este intrebat despre intalnirile pe care le-a avut cu Liviu Dragnea in diverse locatii din Teleorman, Victor Ponta ii transmite procuroarei Lancranjan sa ceara mai multe informatii de la ofiterii SPP.

Pe de alta parte, potrivit surselor citate procuroarea Alexandra Carmen Lancranjan este preocupata nu doar de Liviu Dragnea, ci si de alti doi fosti lideri PSD. Este vorba despre Radu Mazare, fost primar al municipiului Constanta, si Nicusor Constantiescu, fostul presedinte al CJ Constanta.

Iata fragmente din declaratia data de fostul premier al Romaniei Victor Ponta in fata procuroarei DNA Alexandra Carmen Lancranjan, in dosarul Tel Drum in care vizat este liderul PSD Liviu Dragnea:

“Procuroarea Alexandra Carmen Lancranjan: In 2015, cine ocupa functia de ministru al Fondurilor Europene?

Victor Ponta: Initial domnul Eugen Teodorovici si ulterior domnul Marius Nica. Teodorovici a fost din 2012, cred.

