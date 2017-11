Ponta, DESFIINȚAT de Codrin Ștefănescu. Dialogul dezvăluit în PREMIERĂ cu Adrian Năstase

Codrin Ștefănescu, secretar general adjunct al PSD, a făcut afirmații șocante despre Victor Ponta, fostul premier al României.





Considerat un apropiat al lui Adrian Năstase, Codrin Ștefănescu a dezvăluit, pentru DC News, modul în care Ponta a ajuns în vârful PSD-ului.

”Nu este român să nu înțeleagă că am trecut printr-o perioadă cumplită. (...) Când ai în fruntea partidului un om ca Ponta, despre care afli pe urmă. Vine prietenul lui Sebastian Ghiță și spune: `A fost în vie cu mine, cu Kovesi. A fost cu mine în Deltă, a fost cu mine la șprițuri secrete, la care veneau șefii de servicii`,adică, cei cu care noi aveam un conflict. Noi îi consideram pe oamenii ăștia că folosesc pârghiile statului, banii statului și subordonații numai în interes propriu, creându-și o confrerie și tu stai la masă cu acea confrerie. Tu, ca președinte al nostru!” a afirmat Codrin Ștefănescu.

În acest context, secretarul general adjunct al PSD face o afirmație extrem de dură: ”Atunci înțeleg multe lucruri. De exemplu, înțeleg neimplicarea lui Ponta în dosarele false, dosarele nenorocite făcute lui Adrian Năstase. Încep să înțeleg niște lucruri. Adrian Năstase a avut patru tineri de care i-a plăcut: Cozmin Gușă, Titus Corlățean, Victor Viorel Ponta și eu. A avut grijă să ne lase să promovăm. La Școala de Vară de la Amara, când am reorganizat Tineretul, în 2002, ultimul dintre cei care țineau un seminar a fost Adrian Năstase. A venit de braț cu Victor Viorel Ponta și mi-a spus: `Codrine, uite, ne trebuie un lider la tineret, l-ai reorganizat, l-ai refăcut, ăsta este.`. Zic: `Dl președinte, nu e foarte ok. Băiatul acesta lucrează la dvs., la Corpul de Control, dar de când are funcția asta, de foarte puțin timp, are o problemă de caracter. Îmi spun oameni din Guvern, care sunt membri de partid`. `Nu, nu, nu, e foarte bine`. Și a ajuns Victor Ponta președinte la Tineret. După care l-a făcut vicepreședinte de partid, peste capul tuturor. L-a numit `micul Titulescu`. El s-a agățat în stânga și-n dreapta, și a făcut jocuri, a fost sprijinit și ajutat, ca să aflăm pe urmă că se întâlnea cu această conferie, ne spune Udrea că era la masa unde se făceau listele de epurări. Dacă eu eram prim-ministru, cu 75%- USL-ul, să știu că echipa lui Băsescu și statul paralel încearcă să-l bage la pușcărie pe Năstase, eram în stare să mut Carpații.`

Loading...