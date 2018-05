Polițiști TF acuzați că au bătut un bărbat care i-a filmat I VIDEO

Poliția Timiș a demarat o anchetă internă, miercuri, după ce în presa locală au apărut informații privind faptul că un bărbat ar fi fost agresat de polițiștii de la TF, în noaptea precedentă. Simon Petru Drăgoi a reclamat faptul că a fost agresat de doi agenți de la Transporturi Feroviare din Gara de Nord Timișoara după ce i-a filmat pe peron în timp ce însoțeau spre sediu două persoane care țipau, nemulțumite.





Bărbatul a povestit pentru Pressalert.ro că a filmat, aproape de miezul nopții, doi polițiști care aduceau forțat la post două persoane, femeia țipând.

În imaginile surprinse de tânăr se vede cum doi agenți escortează două persoane, iar când ajung în dreptul timișoreanului acesta întreabă ”bună seara. Ce s-a întâmplat?”. Unul dintre polițiști întreabă dacă e filmat, iar când i se confirmă îi cere tânărului actul de identitate și îi spune să îl urmeze la post. Din acest punct, lucrurile degenerează. ”Am oprit fiilmarea și am vrut să sun la 112. Mi-a smuls telefonul când am încercat să sun la 112 și mi-a închis apelul. Mi-a aruncat telefonul pe holul postului. M-a apucat de bluză, de umărul stâng și cu celălalt coleg m-au luat pe sus. După ce m-au aruncat cu forța înăuntru, au început să mă lovească cu palmele și pumnii în cap și peste față. M-au întrebat că de când îmi permit să îi filmez pe ei. I-am rugat să îmi dea telefonul să sun un avocat sau familia. Mi-au spus că nu mi-l dau până nu termină. Dacă mai solicit telefonul mi-au spus că îmi pun cătușe. Mi-au făcut percheziție corporală. Un polițist mă filma cu telefonul lui și celălalt se amuza. Mi-au spus să mă descalț și după să mă încalț că miroase. Mi-au luat telefonul și portofelul și au plecat în alt birou. Mi-au luat din portofel 500 lei. După au venit, mi-au cerut din nou să scot portofelul. Mi-au scos cardurile, inclusiv cel bancar, și le-au făcut poze. În jurul orei 3 a venit cu mai multe hârtii pentru o amendă de 1.000 lei – una că am refuzat să mă legitimez și să intru în post și pentru alta pentru atitudine. Le-am spus că refuz să iau la cunoștință și au spus că îmi trimit amenda prin poștă. Mi-au dat telefonul înapoi, dar era crăpat”, a mai relatat victima pentru sursa citată.

”În cauză s-au declanșat verificări interne la finalizarea cărora vor fi dispuse măsurile legale care se impun”, a declarat Aurora Voicilă, purtătorul de cuvânt al Poliției Timiș. (Sursa foto: Banatul Azi; video: Pressalert)

<

Pagina 1 din 1