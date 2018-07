Petre Daea reacționează în urma GAFEI comise „Am vrut să descriu DUREREA SUFLETEASCĂ a fermierilor”

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat joi, referitor la comparația nefericită pe care a făcut-o în urmă cu câteva zile dintre efectele Holocaustului și cele ale pestei porcine, că nu a vrut să jignească pe nimeni, ci să descrie durerea sufletească a fermierilor.





Ministrul Petre Daea ține să își ceră scuze public pentru cele prezentate în cadrul unei emisiuni la Antena 3. Acesta afirmă că în sufletul lui este o mare durere și că speră să fie înțeles.

„Îmi declar respectul pentru toți membrii comunității evreiești și fac precizarea că am vrut să prezint situația deosebit de grea cu care se confruntă în această perioadă crescătorii de porci din cauza pestei porcine africane. În sufletul meu este foarte multă durere, am vrut doar să descriu momentele îngrozitoare cu care se confruntă atât fermierii noștri, cât și cei care gestionează această criză. Doamne ferește, nu am jignit pe nimeni în viața mea, îmi iubesc semenii, am exprimat doar durerea sufletească și sper să fiu înțeles!”, a afirmat ministrul Agriculturii.

Ministrul Agriculturii a făcut, zilele trecute, a comparat victimele Holocaustului și porcii incineraţi, în ultima periodă, din fermele românești din cauza pestei porcine.

„Trebuie să sacrificăm, din nefericire, 45.000 de capete la Carniprod și avem o veste proastă, că virusul ar fi și în alt complex-care înseamnă 17.000-18.000 de capete. (...) Nu există antidot, nu există vaccin, nu există medicamente ca să ușureze boala. Singura metodă este sacrificarea. Porcii aceștia toți se incinerează (...), e o muncă extraordinară, acolo este ca la Auschwitz, domnule. Gândiți-va că acolo sunt efective de porci care pleacă de aici, se asomează, trec dincolo în partea cealaltă și se pun pe foc”, a declarat ministrul Agriculturii, Petre Daea, la Antena 3. Pe fondul acestei aafirmații, reprezentanții Opoziției i-au cerut demisia.

