Partenerul consilierului prezidenţial demisionar Simina Tănăsescu, Thomas Stauffer, anchetat penal de procurorii români și elvețieni

Thomas Peter Stauffer, partenerul proaspetei demisionare din funcţia de consilier prezidenţial Simina Tănăsescu, are probleme cu legea elveţiană. Dar şi cu cea română, el fiind anchetat de procurori atât din România cât şi din Elveţia. Numit din 2010 în funcția de director al Biroului pentru Contribuția Elvețiană în România, Thomas Stauffer a ajuns subiect în dosarul 634/P/2016 instrumentat de procurorii Curții de Apel București, potrivit romanialibera.ro. La puţin timp după ce a ajuns pe masa magistraţilor Judecătoriei Sectorului 1 București, dosarul cu pricina a fost soluționat cu avizarea propunerii de transfer a urmăririi penale către autoritățile judiciare competente din Confederația Elvețiană. Sunt voci care susţin că anchetarea lui Thomas Peter Stauffer s-ar putea număra printre motivele care au determinat-o pe Simina Tănăsescu să ia decizia de a-şi da demisia din funcţia de consilier presidential.





Momentul de “celebritate” al Siminei Tănăsescu în România, când a ajuns în atenţia opiniei publice și a instituțiilor, a fost tentative de a-l „convinge” pe judecătorul Curții Constituționale Petre Lăzăroiu să demisioneze în condiţiile în care adoptarea unei decizii privind conflictul juridic de natură constituţională referitor la propunerea de revocare din funcţie a procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kövesi, se apropia cu paşi repezi.

Conform unui document al MAE, Simina Tănăsescu ar fi ocupat simultan funcția de consilier de stat și cea de angajată a Biroului pentru Contribuția Elvețiană în România. Pe de altă parte, Thomas Stauffer, s-a aflat şi el în centrul unui scandal de proporţii după ce, numit din 2010 în funcția de director al Biroului pentru Contribuția Elvețiană în România (pentru care a lucrat şi Simina, Thomas Stauffer a fost subiectul dosarului 634/P/2016 instrumentat de procurorii Curții de Apel București. Magistraţii Judecătoriei Sectorului 1 București au pasat sarcina judecării dosarului către instanţele elveţiene.

Thomas Peter Stauffer este un personaj mai mult decât apropiat de Simina Tănăsescu. Chiar dacă nu sunt punctate cu precizie legăturile dintre cei doi (parteneri de viață sau doar prieteni), Simina şi Thomas şi-au pus, împreună, semnătura pe actul de cumpărare, în anul 2005, a unui imobil situat pe strada Plantelor 8-10.

Şi totuşi, în CV-ul publicat pe pagina de internet a Administrației Prezidențiale nu se aminteşte absolut deloc de faptul că Simina Tănăsescu a lucrat pentru Stauffer. Situația ar putea fi un pic și mai confuză. Klaus Iohannis a semnat decretul de numire a Siminei Tănăsescu în funcția de consilier de stat la data de 14.01.2015. Coincidenţă sau nu, pe 30.01.2015 aceeași Simina

Tănăsescu figura pe lista Corpului Diplomatic ca angajată la Biroul pentru Contribuția Elvețiană în România, în directa subordonare a lui Thomas Peter Stauffer.

Consilierul prezidenţial Simina Tănăsescu a demisionat miercuri din funcţie, în urma întreg scandalului provocat de întâlnirea cu judecătorul CCR Petre Lăzăroiu. Demisia ei s-a produs pe fondul acuzei că a încercat să facă presiuni asupra judecătorului Curţii Constituţionale, Petre Lăzăroiu, căruia i-a spus că "are o sarcină ingrată", de a-i vorbi despre revocarea sa de la CCR, în acest sens fiind depusă o sesizare a unui ONG la Preşedinţie. La scurt timp după izbucnirea scandalului, Administraţia Prezidenţială a anunţat că în discuţia pe care Simina Tănăsescu a avut-o cu judecătorul CCR, nu a reprezentat Administraţia Prezidenţială.

„M-am întâlnit cu doamna Simina Tănăsescu (consilier prezidenţial – n.r.), la cererea dânsei. Am fost la Facultatea de Drept, unde avea examene. M-a rugat prietenos să vin până la dânsa că are o misiune ingrată. Mi-a spus: uite, am hârtia aceasta (o cerere de la Fundaţia VeDem Just, prin care solicită preşedintelui CCR, Valer Dorneanu, să pună în discuţie mandatul lui Petre Lăzăroiu – n.r). Zic: ştiu, e o aberaţie, circulă de vreo două săptămâni, eu nu iau în consideraţie. Păi da, dar zice: preşedintelui i se cere imperios să se emită un decret. Cu ce obiect? Păi, decret de revocare a ta. Zic: ştii bine că nu are niciun temei, nu are nicio prerogativă. Da, dar suntem în situaţia în care, dacă nu emite acest decret, ne dă în judecată respectiva asociaţie, dacă îl emite, ne dai tu în judecată. Eu am zis: bineînţeles că aşa va fi”, a relatat Petre Lăzăroiu.

