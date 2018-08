Un caz care a şocat comunitatea: După 20 de ani, o ospătăriţă RESTITUIE banii FURAŢI propietarei restaurantului cu DOBÂNDĂ cu tot

După ce au citit scrisoarea, angajaţii restaurantului El Charo, din Tucson (Arizona), au izbucnit în lacrimi, iar proprietara restaurantului, la fel de mişcată de gestul fostei angajate, doreşte să-i restiuie banii acelei femei.





''Au trecut 20 de ani, dar mă simt încă foarte vinovată. Îmi pare rău fiindcă am furat acei bani''. Acest este mesajul de scuze trimis de o fostă ospătăriţă propietarei restaurantului mexican El Charo, însoţit de 1.000 de dolari cash. ''O persoană care lucra cu mine m-a împins să bag în buzunar banii aceia. Nu ştiu pentru care prostească intenţie, dar am făcut-o'', a continuat femeia. Şi a concluzionat cu aceste cuvinte: ''Vă rog să acceptaţi scuzele mele, dar şi aceşti bani cu dobândă cu tot pentru 20 de ani. Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine şi familia ta''.

Potrivit CNN, care a lansat ştirea, proprietara restaurantului, Carlotta Flores, a rămas profund mişcată de gestul femeii, de la care spune că a primit o mare lecţie de onestitate. Şi n-a fost numai asta. După ce a citit scrisoarea, unii angajaţi au izbucnit în lacrimi. Carlotta Flores a spus că acel mesaj de scuze era exact de ce avea nevoie după o săptămână foarte dificilă: ''Mi-au furat şi geanta, dar după ce am primit această scrisoare am învăţat să am din nou încredere în ceilalţi. Şi mi-am spus: iată că există şi persoane cinstite!''. ''Nu ştiu cine este, nici unde se află femeia aceea, dar sper să-şi fi dat seama de influenţa acelui gest nu numai pentru mine, dar şi pentru ceilalţi angajaţi ai restaurantului şi pentru familia mea''. A încheiat spunând că vrea să restituie banii acelei femei, mai titrează cnn.

