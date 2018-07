Omul DIN UMBRĂ care îl va SUSȚINE pe Ludovic Orban la șefia PNL

Vasile Blaga a convocat o ședința aripii PDL din PNL pentru a-l susține pe Ludovic Orban la șefia partidului.





Este o şedinţă de consultări. Dl Vasile Blaga este unul din foştii lideri ai partidului, a fost şi copreşedinte al PNL. Vrem să dăm un semnal de unitate. Să nu uităm că mare parte dintre actualii primari ai PNL, de exemplu, sunt foşti primari ai PDL şi o asemenea consultare este necesară în condiţiile în care au apărut tot felul de ştiri care, din punctul meu de vedere, au încercat să dezbine Partidul Naţional Liberal. Această consultare este binevenită, ţinând de necesitatea unităţii în PNL. (...) Vom discuta cu colegii noştri care sunt problemele din organizaţiile lor şi cum ne organizăm mai bine pentru viitoarele alegeri europarlamentare”, a declarat Viorel Badea, luni, înainte de şedinţa Biroului Executiv al PNL. Miercuri au loc mișcări în PNL. Vasile Blaga a convocat o ședință, conform dcnews.ro.

Poziție de unitate, pro Orban

”Poziţia noastră va fi una de unitate. Noi am ales un preşedinte al PNL acum un an, care din punctul nostru de vedere performează, este prezent, are mesaj, iar în acest moment eu consider că adevăratul nostru adversar este PSD, nicidecum colegii din PNL sau partidele din Opoziţie”, a punctat senatorul liberal.

Viorel Badea a arătat că şedinţa a fost convocată de Vasile Blaga ”în calitate de prieten, dar şi de fost preşedinte al PNL”.

Pagina 1 din 1