Monden Madonna a scris istorie la Rio de Janeiro. Concert cu o audiență record







Madonna a stabilit un nou record de participare la un concert al unui artist. Sâmbătă, regina muzicii pop a susținut un spectacol istoric pe plaja Copacabana, în fața a 1,6 milioane de spectatori. Evenimentul gratuit a marcat încheierea turneului The Celebration Tour, dedicat celor 40 de ani de carieră ai artistei.

Madonna a scris istorie în Rio de Janeiro

Madonna și-a încheiat turneul printr-un concert gratuit pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro, în fața a 1,6 milioane de fani. A fost ultima seară a turneului retrospectiv care celebrează cele patru decenii de carieră în lumea muzicii pop, un turneu pe care Madonna l-a desfășurat în întreaga lume începând din octombrie anul trecut.

„Iată-ne aici, în cel mai frumos loc din lume. Acest loc este magic”, a spus Madonna la începutul concertului.

Madonna a început spectacolul cu piesa "Nothing Really Matters" din 1998 și a interpretat numeroase dintre hiturile sale, inclusiv "Like a Virgin", "Hung Up" și "Like a Prayer". Pe scenă i s-au alăturat și artiștii brazilieni Anitta și Pabllo Vittar.

40 de ani de carieră

În 2023 Madonna a împlinit 40 de ani de carieră. Primul ei album, "Madonna", a fost lansat în 1983, urmat de alte 12 albume, printre care "Like a Virgin", "Like a Prayer", "Erotica" și "Ray of Light". Discurile sale au fost vândute în peste 300 de milioane de copii în întreaga lume. Cunoscută sub numele de "Regina muzicii pop", vedeta a câștigat de-a lungul anilor șapte premii Grammy, 20 MTV Video Music Awards, trei American Music Awards, două Brit Awards, precum și două Globuri de Aur.

A apărut în diverse filme, cel mai notabil rol al său fiind în pelicula "Evita" (1996). Madonna și-a făcut debutul ca regizoare în 2008, cu o comedie pe care a și scris-o, intitulată "Filth and Wisdom". Ea a mai regizat și a fost co-scenarist al filmului "W.E." (2011). În 2018, a fost anunțat că va regiza pentru MGM filmul „Taking Flight”, bazat pe viața balerinei Michaela DePrince.

Ce alte recorduri au mai fost pe plaja din Rio de Janeiro

Agenția de turism din Rio a raportat că 1,6 milioane de oameni au participat la concertul de pe celebrul său țărm, unde în trecut au avut loc evenimente majore. În 2006, Rolling Stones au cântat acolo în fața a 1,2 milioane de fani, iar în 1994, Rod Stewart a susținut cel mai mare concert rock gratuit din istorie, atrăgând 4 milioane de spectatori (deși unii s-ar fi putut afla acolo pentru artificii de Anul Nou). Precedentul record de spectatori la un concert live al Madonnei a fost de 130.000 de fani la Paris, în 1987, scrie publicația Deadline.