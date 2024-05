Misterul de la Polul Sud. Secretul dezvăluit după 50 de ani

Cercetătorii au reușit să elucidezemisterul din jurul unei gropi de mărirea Elveției care apare și dispare la Polul Sud. Nu mai puțin de 50 de ani le-a luat experților să înțeleagă un fenomen care a fost observat, pentru prima oară, în 1974.

O gaură misterioasă, de mărimea Elveției, se formează în Antarctica, periodic, stârnind curiozitatea experților. Fenomenul, cunoscut drept Maud Rise polynya, și-a dezvăluit secretul în fața experților care l-au studiat.

Oamenii de știință au reușit să descopere ce provoacă apariția și dispariția periodică a găurii Maud Rise din continentul antarctic. După jumătate de secol de cercetări, fenomenul nu mai are secrete. Cercetătorii au aflat ce se întâmplă, conform Live Science.

Prima dată, fenomenul cunoscut drept Maud Rise polynya a fost observat în 1974 și 1976 în Marea Weddell din Antarctica. Ulterior, a dispărut și reapărut sporadic, de fiecare dată în același loc. Doar dimensiunile acestei găuri, au sesizat cercetătorii, erau diferite. Acest lucru i-a făcut pe oamenii de știință să analizeze condițiile în care se formează gaura din Antarctica.

În 2016 și 2017, s-a format o gaură imensă, având o suprafață de 80.000 de kilometri pătrați. Aceasta a fost vizibilă pentru mai multe săptămâni, de-a lungul anotimpurilor de iarnă. Astfel, cercetătorii au reușit să arunce o privire mai atentă asupra fenomenului și să rezolve misterul vechi de 50 de ani. Povestea a fost relatată într-un articol publicat în revista Science Advances.

Găurile care apar în gheața cotinentului Antarctica se numesc polynyas. Cercetătorii spun că se formează atunci când vânturile puternice din interior împing plăcile în afară. Vântul rece îngheață, de asemenea, mai multă apă de mare în interiorul acestora, adăugând bucăți suplimentare la stratul de gheață.

În oceanul deschis și departe de vânturile de coastă, unde se formează Maud Rise, găurile din gheața marină sunt mult mai puțin susceptibile de a se dezvolta. Acest lucru, împreună cu reducerea întinderii totale de gheață din Oceanul de Sud, i-a făcut pe cercetătorii care studiază fenomenul să-și pună întrebări. Ei au dorit să știe care sunt condițiile specifice care ar duce la formarea Maud Rise.

Cercetările au durat pe parcursul unei perioade lungi de timp, 50 de ani. Oamenii de știință au observat datele de la sateliți, dar au analizat și alte rapoarte făcute de cercetătorii care au observat fenomenul anterior.

Ei au descoperit că, în 2016 și 2017, curentul oceanic circular al Mării Weddell, numit Weddell Gyre, a fost mai puternic decât în alți ani. Iar acest lucru a ajutat curenții subacvatici să aducă sarea și căldura mai aproape de suprafață. Gaura este situată în apropiere de Maud Rise, un munte subacvatic, de la care a preluat numele.

Animals..... Maud Rise Polynya: Sea Ice Hole Mystery in Antarctica Finally Solved by Scientists Decades After Its First Discovery [Study] https://t.co/7ZFSLJ99mJ

— JPNWMN (@JPNWMN) May 4, 2024