Monica Anghel a șocat la ultima apariție. TRANSFORMAREA este uluitoare! Cum arată acum vedeta. Este, pur și simplu, de nerecunoscut... FOTO TEXT!

Surpriză uriașă pentru fanii Monicăi Anghel. Motivul?- La ultima ei apariție în public, cântăreața a uimit foarte mult. Cu 35 de kilograme mai puțin... Astfel, în doar câteva luni, Monica Anghel a scăpat de toate kilogramele care i-au dat bătai de cap de-a lungul anilor.





In urma cu un an, Monica Anghel a trecut printr-o perioada extrem de dificila! Indragita artista a acuzat probleme mari de spate si a fost nevoita sa se opereze la coloana! Interventia chirurgicala a fost un real success, insa, medicii i-au recomandat atunci vedetei ca ar fi ideal daca ar mai slabi.

Monica Anghel, ascultătoare în legătură cu ceea ce i-au spus medicii

Monica Anghel s-a conformat si a trecut la un regim drastic de scadere in greutate. Ea nu a recurs asa cum se asteptau toti la micsorarea stomacului, cu a apelar la specialisti, un nutritionist si un psiholog, care, in timp, au ajutat-o sa ajunga la fizicul dorit.

“Am invatat acum ca slabesti daca mananci. Sigur, important e ce mananci. Eu ma hranesc foarte bine, ma simt foarte bine, am foarte multa energie. Am facut un set de analize, am mers la nutritionist. Nu am facut nimic de capul meu. Cu ajutorul psihologului mi-am dat seama ca pot si vreau sa fac acest lucru. Ma simt foarte bine“, a dezvalui cantareata, care a ajuns sa cantareasca, in doar cateva luni, cu 35 de kilograme mai putin, potrivit informațiillor www.wowbiz.ro.

In mod cu totul surprinzator, Monica Anghel a ajuns piele si os cu o dieta simpla, ce a facut minuni in cazul ei.

