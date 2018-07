Momente de GROAZĂ pentru o femeie care găsit în curtea casei o CREATURĂ CIUDATĂ. NIMENI nu știe ce este

Bex Deen, un broker de asigurări din Portsmouth, a fost îngrozit să descopere o creatura care se zbatea în jurul casei . Filmând misterioasa creatura, ea a spus: " Dumnezeule ... e dezgustător, nu am mai văzut așa ceva”.





Ea a adăugat: "Creatura extraterestră trăiește ... L-am lăsat să se strecoare pentru a se alătura prietenilor săi străini oriunde s-ar afla. Mă simt ca într-un episod dintr-o altă lume...extraterestră". După ce a postat videoclipul pe Facebook, prietenii ei au spus că este cel mai probabil o pui de șobolan. Bex făcând comparație cu hidoasele creaturi dintr-un film de groază, a scris pe pagfina sa de Facebook: "Acesta este cel mai dezgustator lucru pe care l-am văzut vreodată". Aida Franco a spus: "Lucrul ăsta este absolut brutal! Nu am văzut niciodată ceva atât de dezgustător! Curios este că, coada este folosită ca tub de respirație atunci când vierul este scufundat sub apă, deoarece nu are branhii. Șobolanii sunt de obicei găsiți în lagune de canalizare și în bazinele de gunoi. În general, acestea mănâncă fecale de animale sau plante căzute.

