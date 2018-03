MESAJUL SFÂȘIETOR al fiicei lui Andrei Gheorghe. Există O MARE DORINŢĂ şi un REGRET TERIBIL. Breaking news!

Fiica jurnalistul Andrei Gheorghe a făcut un apel către presă pentru a proteja imaginea tatălui său, după ce mai multe imagini cu acesta decedat au apărut în spațiul public.





Anastasia Gheorghe acuză presa că se află într-o goană după senzațional, după ce imagini cu corpul neînsuflețit al tatălui său au apărut pe mai multe site-uri.

„Acesta este un apel catre toti jurnalistii din Romania, care fie ca l-au cunoscut pe tatal meu sau nu, fie ca au lucrat alaturi de el sau nu, mi-as dori sa imi fie alaturi in aceste momente dureroase.

Au existat pentru cateva ore astazi imagini cu trupul neinsufletit al parintelui meu pe site-uri ale unor publicatii de presa, carora tin sa le multumesc ca au inteles sa le elimine totusi.

Imi doresc ca imaginea publica a tatalui meu sa ramina asa cum a fost si pana acum, cu bunele si cu relele ei. Imaginile de dupa trecerea lui in nefiinta nu constituie nimic altceva decat o goana trista dupa senzational si nu face niciun serviciu publicului romanesc.

Am cerut si am primit ajutorul casei de avocatura Biris-Goran, care ma va sprijini in continuare in demersul meu. Tot ceea ce sper este ca nu o sa fie nevoie.

Tatal meu a fost unul dintre luptatorii pentru demnitate, si va rog sa ii tratati trecerea cu demnitate. Eu cred ca merita.

Anastasia Gheorghe”, este mesajul transmis de fiica jurnalistului.

Pagina 1 din 1