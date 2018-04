Mărturia care RĂSTOARNĂ tot ce știam despre bătrânul BĂTUT CRUNT la Brașov: „Numai MINCIUNI”! Cine este de fapt Dumitru Neculai

Întorsătură de situație în cazul bătrânului bătut crunt într-un pasaj din Brașov. Un fost angajator rupe tăcerea, făcând declarații tulburătoare despre Dumitru Neculai.





Jean Purice a declarat pentru Adevărul că Dumitru Neculai a fost angajat de-al său timp de mai mulți ani. Deși era harnic și muncea cât zece oameni la un loc, povestea sa este diferită de ceea ce s-a prezentat în mass-media.

Într-un interviu acordat sursei citate, Jean Purice mărturisește că l-a tratat pe bătrânul despre care vorbește toată România ca pe un membru al familiei sale și, deși muncea foarte mult, avea probleme mari cu băutura.

„Eu nu mai am tată şi l-am tratat ca pe un membru al familiei. A stat la masă cu copilul şi soţia mea, am făcut sărbătorile împreună, l-am găzduit peste iarnă. Este un om curat, trebuia să ascund mătura de el. Muncea cât zece, îşi făcea treaba, până când scăpa la băutură. Atunci nu te mai puteai înţelege cu el. Era total dezechilibrat şi vorbea prostii. Eu chiar am ţinut la el, îi spuneam tataie. Îmi pare rău de ce a păţit, că a fost bătut de tinerii aceia fără minte. Nimeni nu merită aşa ceva, dar povestea lui nu este aşa cum a fost prezentată peste tot”, a povestit Jean Purice.

Acesta a mai precizat că bătrânul a mințit în declarațiile pe care le-a făcut presei și că obișnuia să-l mintă chiar și pe el.

„Toate lucrurile spuse de el, din ce am văzut şi eu la televizor, sunt minciuni. Eu personal, deşi a stat la mine ani la rând, nu am ştiut niciodată cum îl cheamă exact sau câţi ani are. Nu avea niciun act. Odată spunea că îl cheamă Ion, odată Mitică, odată Gheoghe. Nu mi-a spus niciodată că ar avea un fiu bolnav. Spunea că este din Focşani şi ba că are şase copii, ba că patru, ba că trei. Cât a stat la mine, nu a venit nimeni să îl viziteze, nu am văzut poze, nimic”, a precizat Jean Purice.

Bărbatul a susținut că îi este milă de oamenii care au încercat să-l ajute, donând bani pentru el, pentru că vor fi dezamăgiți de acesta.

„Eu nu spun că nu trebuie ajutat. Şi eu am încercat ani la rând. Se spune că ce faci la tinereţe aduni la bătrâneţe. Eu am încercat ani la rând să îl scap de băutură. Nu am reuşit. Mi-e milă de medicul acela care a făcut totul din suflet, dar şi de oamenii care au dat bani. Mai devreme sau mai târziu vor fi dezamăgiţi, cum am fost şi eu. Eu am trecut cu vederea multe din milă, dar anul trecut nu mai mai putut şi nu l-am mai primit la muncă”, conchide Purice.

