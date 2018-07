RĂZBOIUL VEDETELOR. Ce OM DE AFACERI și-a DAT ÎN JUDECATĂ fosta SOȚIE. LOVITURĂ SUB CENTURĂ pentru KANAL D?

Gabriela Crsitea îl acuză pe Marcel Toader că i-a tocat în jur de 400.000 de euro, în timpul căsniciei, iar el îi cere să-i înapoieze autoturismul cu care ea a fugit, după ce a părăsit căminul conjugal.





Au divorţat de cinci ani, însă iată că scandalurile dintre Marcel Toader şi penultima sa soţie, Gabriela Cristea, par fără sfârşit. Ea îl acuză că i-a tocat în jur de 400.000 de euro, în timpul căsniciei, iar el îi cere să-i înapoieze autoturismul cu care ea a fugit, după ce a părăsit căminul conjugal, conform click.ro.

Marcel Toader (55 de ani) răsuflă uşurat, căci Gabriela nu a avut câştig de cauză, la proces: ”Judecătorii au decis să nu îi mai dau cei 400.000 de euro, pe care ea susţine că i-am tocat. După decizia instanţei am plecat acasă, nu am petrecut. Procesul a fost o ciudăţenie, pentru că în timpul mariajului banii sunt la comun. Poate că ea nu îşi mai aminteşte că, în timpul mariajului, am fost cu ea în vacanţe prin Tunisia, Maroc, toată lumea am vizitat-o. Eu atunci ce trebuia să fac să o dau în judecată, ca să-mi recuperez banii pe vacanţele plătite? Unde s-a văzut împrumut între soţ şi soţie?”.

