Monden Cea mai urmărită televiziune din România. PRO TV, învinsă de România TV







România TV a atins un nou record de audiență și a devenit cea mai urmărită televiziune din România. În prima zi de Paște, majoritatea telespectatorilor au optat pentru știrile și programele speciale de pe România TV.

În prima zi de Paște, românii au preferat să urmărească România TV în detrimentul postului PRO TV, care până acum se afla în topul preferințelor la fiecare sărbătoare.

ROMÂNIA TV – 12,3 % 2. PRO TV – 9,9% 3. ANTENA 1 – 9,8% 4. KANAL D – 6,7% 5. DIGI SPORT – 4,3%

Sursa: Kantar Media Audiences, copyright ARMADATA S.R.L.

„Înțeleg că și de Paște, ca și de Crăciun, trebuie să fim mai buni. Ne-am conformat și am plusat. Așa că ore în șir am bătut inclusiv Pro TV, chiar și bucăți de prime time; Vlăduța Lupău vs Tom Cruise, asta finală de Șampionlig. Deci am fost cei mai buni. Cred că trebuie să ne resetăm și să ne raportăm la altă concurență. Pe aia veche o prinde Paștele nepregătită”, a scris Victor Ciutacu în mediul online, după ce România TV a fost cel mai urmărit post de televiziune în prima zi de Paște.

Victor Ciutacu, mândru de realizările postului de televiziune

România TV a fost numărul 1 şi în 2023, prilej de mulţumiri şi promisiuni pentru Victor Ciutacu, realizorul emisiunii Punctul Culminant, locomotiva postului de ştiri. „În mod uzual, un astfel de material video este însoțit de clasicele mulțumiri adresate telespectatorilor. Fără de care – nu-i așa? – n-am exista. Ceea ce, evident, fac și eu. Deci considerați că deja v-am mulțumit.

Adaug, însă, ceva foarte important. Nu mulțumiri, ci felicitări tuturor colegilor mei de la Romania TV. Pentru că, prin ceea ce fac, vă conving pe voi, cei fără de care n-am exista, să vă uitați zi de zi la noi. Nu cred că ne urmărește cineva din rațiuni sociale sau doar din simpatie. Ci fiindcă vi se pare interesant ce vedeți pe post. Chestiile alea colorate, în mișcare, nu se fac singure. Și nici nu-s rodul inspirației divine a unui strălucitor creier secret. Dacă am ajuns aici, am făcut-o prin noi. Nu ne-a dăruit nimeni poziția asta. Am câștigat-o. Prin muncă, prin talent, prin inspirație, prin mobilizare…

Merităm mai mult. Și, în ceea ce ține de mine, voi face tot ce-mi stă în putință astfel încât să și obținem. Cunosc echipa asta, după cei aproape 11 ani petrecuți în mijlocul ei, nu în vârful vreunui turn de fildeș, ca pe buzunarele mele. Și știu ce poate. D-aia îmi și permit să mă uit în zare, unde „se vede din depărtare…

Cel mai urmărit post de știri din 2023 a fost tot România TV

În 2023, România TV a fost lider de audiență în domeniul știrilor televizate. De-a lungul întregului an, telespectatorii din toate categoriile de vârstă au preferat să urmărească știrile și emisiunile difuzate de ROMÂNIA TV, zi de zi, lună de lună.

COTA DE PIAȚĂ NAȚIONAL (1 ianuarie – 31 decembrie 2023) 1. ROMÂNIA TV – 6,8 % 2. ANTENA 3/CNN – 5,0 % 3. DIGI 24 – 1,9 % 4. REALITATEA PLUS – 1,8% 5. B1 – 0,7 %

Sursa: Kantar Media Audiences, copyright ARMADATA S.R.L.