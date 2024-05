Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor – 7 mai 2024. Marțea Neagră. Horoscopul are douăsprezece zodii







Pe 7 mai s-au născut Johannes Brahms, Piotr Ilici Ceaikovski, Gary Cooper, Eva Peron, Elly Roman, Silvia Popovici, Matty Aslan.

Pe 7 mai, sunt Sfinţii de serviciu: Acachie şi Codrat. Este, de asemenea, pomenirea unui fenomen de excepţie: arătarea semnului Sf. Cruci, pe cer, la Ierusalim, după săvârșirea din viaţă a împăratului Constantin cel Mare. „Vieţile Sfinţilor” afirmă că lumina Sfintei Cruci a fost mai puternică decât a Soarelui. De mirare şi de mare taină. În ”Kalendar”, în calendarul mobil este este Marțea Neagră, A treia Zi de Sfintele Paști.

Marţea Neagră. Marţea Dracului. Mătăcălăul. Oloagele.

Marţea Neagră se ţine pentru că se crede ca cine va lucra va orbi. Marţea Dracului este rea de trasnete – cine cârpește sau lucrează va fi trăsnit de Sf. Ilie. Pericol de furtuni, trăsnete, grindină și inundații! Nu este bine ca sa vada omul franghii ca este pericol de serpi. Noua marti succesive dupa Paști, cunoscute ca Oloagele se țin pentru necazuri. Oloagele se țin pentru ca sunt foarte periculoase. Copii celor care n-au ținut au ologit de picioare.

Evident, o superstitie neolitica a vânătorilor şi păstorilor, o mantica divinatorie care leaga excesul alimentar și efortul, de gută sau alte coincidenţe păguboase. Dar, în Tradiţia calendarul mobil, cu o acoperire creştină evidentă, exista o multime de interdictii şi îndrumari pentru o bună sanatate a oamenilor şi a turmelor.

Nu se umblă cu mâinile prin apa, nu se spala, ca sa nu fie pericol de înec dacă pleci pe mare. Nu se prăseşte porumbul – sigur va ploua cu piatră!

Mai este un obicei aşa de vechi că nu se mai ştie de ce şi cum: se trece sarea, bulgării de sare, prin foc. „Sarea trecută prin foc este bună de multe fermecătorii şi de datul vitelor de mâncare pentru sănătatea lor” (Mangiuca) Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 627.

Doamnelor și domnilor, dragi lupi, padawani și hobbiți, îndeletnicirea cu astrologia este veche de când lumea. Îl bănuiesc pe bunul Dumnezeu că a fost Primul și Cel mai important Astrolog al Vremurilor. În Geneză se spune că a făcut stelele ca să fie semne. S-a uitat la ele și a spus că este Bine! Cam asta face astrologul!

În decursul următoarelor mii de ani, după diferitele opinii, astrologia, de natură divină, a fost adusă oamenilor de Prometeu, în mitologia greco-romană, sau de îngerii căzuți după religia iudeo-creștină. Împreună cu alte științe și cu focul! Așa spune mitologia greco-romană și scrierile biblice, sau orientale, rămase în afara Bibliei, numite de aceea apocrife.

Astrologul a avut mii de ani de istorie scrisă un singur ”client”, regele, împăratul, șahul, emirul etc. Conducătorul. Fiind cea mai veche religie și mai avansată știință în Sumer, Akkad, Caldeea și Babilon, era politică la cel mai înalt nivel.

Acum circa trei mii de ani astrologia s-a desprins de religie și a început să aibă un aspect de știință, cu metodă, corp de teoreme, limbaj propriu, specializat. Sprijinindu-se pe științe exacte precum matematica, algebra, geometria, astronomia și științe sociale, istoria, psihologia, sociologia etc astrologia este complexă și greu de studiat pentru cine chiar vrea să învețe astrologie. Ca să încurce lucrurile și mai mult, un cardinal foarte învățat din secolul XIV, Pierre d'Ailly, a ”creștinat” astrologia, făcând-o și mai dificilă.

La noi, Zamolxe a fost primul astrolog, după cum relatează Herodot.

Dar acum, ca și atunci, acum sute, sau mii de ani, există un ”job description”, datoria astrologului. L-am întâlnit în lucrări chinezești care descriu atributele funcționarilor imperiali, shi, în istorii romane scrise în fabuloasa limbă latină, în lucrările istoricilor arabi din Evul Mediu, în cronici persane. Iată un fragment dintr-o cronică chinezească:

”Astrologul imperial trebuie să fie un bărbat fără nicio sminteală, cu aspect plăcut și statură potrivită. Să fie de familie bună, cu o istorie știută, loială împăratului. Să nu fi făcut nimic reprobabil în tinerețe și să nu aibă vicii. Să nu fi fost războinic, să nu fi omorât pe nimeni, nici măcar în apărarea orașului. Să știe istorie, poezie și medicină. Să-i placă muzica, să cânte, sau la cel puțin un instrument și să fie un bun strateg. Să aibă o caligrafie frumoasă și kung-fu-ul lui să fie echilibrat. Să cunoască toate stelele și combinațiile celeste care contează în știința lui. Onorabilul domn trebuie să se ocupe cu observarea stelelor din ceruri, să ţină o înregistrare a schimbărilor şi mişcărilor Planetelor, Soarelui şi a Lunii, pentru a examina acţiunile lumii terestre cu obiectivul de a pronostica şansele bune sau rele.

Va împărţi teritoriile celor nouă regiuni ale imperiului, după cum aparţin respectivelor corpuri cereşti. Deoarece tot ce se află pe pămînt este în legătură cu stelele, prosperitatea sau nenorocirea domeniilor respective pot fi cunoscute. Va face pronosticuri în concordanţă cu ciclul de doisprezece ani al lui Jupiter asupra binelui sau răului din lumea terestră. Va determina din culoarea celor cinci feluri de nori, dacă vor fi inundaţii sau secetă, abundenţă, sau foamete. Va trage concluzii analizînd cele douăsprezece feluri de vînturi asupra stării de armonie dintre cer şi pămînt şi va lua aminte la semnele bune şi rele ce rezultă din starea lor de acord sau dezacord, pe care le va comunica de îndată prealuminatului Fiu al Cerului, (împăratul) și numai lui!”

Dragi lupi, padawani și hobbiți, vă promit că o să mai continuăm cu istoria și practica astrologiei, poate așa o să învățați să măsurați, să judecați și să alegeți, în această diaree de astrologi din presă. Și în cuprinsul EVZ, ca în multe alte ziare și reviste, apar articole despre astrologie, semnate de diferiți jurnaliști, sau nu. Se numesc ”clickbait” nu au nicio pretenție ca ar urma metoda astrologică, copiază alte articole, de aiurea, și doar țintesc vizualizări.

Este o creștere a interesului populației pentru astrologie și horoscoape, ca în orice perioadă nesigură și cu amenințarea războiului. Și jurnaliștii urmăresc trendul. Că sunt niște subproduse mincinoase, asta nu interesează pe nimeni. De exemplu un ”horoscop” zilnic, publicat nu mai știu unde, nu mă obosesc să țin minte prostii, se oprea binișor la Scorpion, ca ultimă zodie, or sper că știți că horoscopul are douăsprezece zodii, nu doar șapte. Plus prostiile funciare, cu cea mai cea zodie, care sunt niște minciuni consolidate, nu au nimic comun cu astrologia. Vorba Poetului: ”înșirând cuvinte goale, ce din coadă or să sune!”.

Eu nu mă scandalizez, cum mă asmute Aspida, o fostă membră a redacției, pentru că cititorii, dezamăgiți și păcăliți de ”horoscoapele fake” or să ajungă mai devreme, sau mai târziu, la horoscopul meu, care este făcut cu muncă dedicată și metodă învățată la case mari. Munca contează întotdeauna. Și experiența de 50 de ani de practică astrologică.

Cu toate că în această epocă post-adevăr și a prostiei instituționalizate de stat, este greu să mai fii o autoritate în domeniu, chiar dacă meriți acest lucru.

Dar, trebuie să sperăm la mai bine, deoarece mâine este, în definitiv, o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor – 7 mai 2024

BERBEC Lumea are încredere în tine. Astăzi, a treia zi de Sfintele Paști, stelele indică o disponibilitate de a ieşi din cotidian, de a face şi încerca lucruri noi, poate chiar relaţii noi. Toate drumurile îţi sunt deschise! Promovează-ţi interesele cu îndrăzneală – stelele îţi sunt favorabile, atît în afaceri cît şi în dragoste. De fapt, pentru un procent dintre Berbeci, pare a fi o nouă relaţie sentimentală. Surprize plăcute. Poţi să-ţi îmbunătăţeşti astăzi modul de viaţă de o manieră agreabilă. Ai o stare de surescitare cerebrală, provocată de multele gânduri. Dar şi de problemele pe care le ai. Totuşi, filozofia ta de viaţă te face să vezi lucrurile dintr-un unghi mai favorabil, dintr-o perspectivă mai bună.

TAUR Dimineaţa este densă, dar ai perspectiva unei seri plăcute. Intuiţia, instinctul, prima impresie sunt avantajate astăzi. Dă curs acestor impulsuri ilogice şi poţi avea surprize plăcute. Evită neglijenţa şi dezordinea în lucrări, fie că este vorba de hârtii sau fişiere electronice. Nu este nimic negativ, eşti în plină formă, dar uneori, influenţa negativă a lui Mercur provoacă dezordine. Nu te implica în proiecte sau în cauze pierdute, evident, de la început. Nevoia de siguranţă şi de stabilitate materială te fac să te gândeşti la viitor, la planuri. Este bine, continuă!

GEMENI Ai o componentă de actor, în caracterul zodiacal şi aplauzele şi laudele îţi sunt necesare ca să faci efort, sau să progresezi! Astăzi trebuie să faci un mic efort. În sfera cooperării, colaborării, lucrului în echipă. Nu te risipi în multe direcţii, pierzi energie preţioasă şi fără rezultat. Deci, nu fugi după doi iepuri… Puţină iscusinţă, chiar şiretenie, nu strică, pentru rezolvarea problemelor de astăzi. Este bine să judeci lucrurile şi oamenii din mai multe puncte de vedere. Nu te lăsa impresionat doar de un aspect. Nu fi superficial! Este momentul să te ocupi de problemele tale administrative.

RAC Cu timpul, totul trece! Eşti în rezonanţă cu acest adevăr filosofic. Şi îţi faci din asta şi o scuză. Îţi este greu să rezolvi unele probleme personale şi aştepţi să treacă timpul... Timpul este energia care schimbă viaţa. Stai liniştit, de fapt nu prea liniştit, că nu ai cum. Te nemulţumesc o mulţime de lucruri. Corect. Dar aşteaptă momentul, urmăreşte oportunitatea, fii pe fază. Astăzi dacă nu te iei după aparenţe şi analizezi bine detaliile şi te informezi corect, poţi evita o cheltuială. Trebuie să te concentrezi pe problemele obişnuite, simple, cotidiene, liniştea şi calmul îţi aduc eficacitate şi succes!

LEU Nimic nu pare să te deranjeze, nici prostia, nici agresivitatea. Serenitatea ta de paladin se bazează pe faptul că cei dragi sunt aproape de tine şi îţi oferă dovezi constante de iubire. Ziua de astăzi se anunţă liniştită – poate este un prilej, rar de altfel, să te gândeşti la tine şi la interesele celor dragi. Vitalitatea ta se situază la un nivel acceptabil, totuşi, trebuie să mai lucrezi la forma fizică şi să dai jos kilogramele în plus. Ceva mişcări în faţa ferestrei deschise, dimineaţa. Sau poţi fugi cu căţeluşul prin parc, dacă ai căţeluş, cu pisica este mai complicat! La serviciu dai dovadă de o autoritate şi duritate care nu sunt pe gustul tuturor. Dar câte bordeie, atâtea obiceiuri… nu te lăsa impresionat şi continuă. Ai dreptate!

FECIOARĂ Te schimbi la faţă! Nu te aşteptai la aşa ceva! Surpriza este mare şi nu ştii cum să te comporţi, ce să faci, ce să spui. Nu te exterioriza imediat, mai aşteaptă să vezi ce se întâmplă! Horoscopul tău este favorabil în această a treia zi de Sfintele Paști. Dar, atenţie la sănătatea ta şi a celor din jur. Poţi să găseşti mici prilejuri să-ţi rotunjeşti veniturile. Trebuie să faci bani cum ai mai făcut, orice inovaţie, orice noutate este dăunătoare. Protejează-ţi sănătatea, evită oboseala şi fii selectiv în ceea ce mănânci. Evită izbucnirile sentimentale şi instabilitatea emoţională şi amână orice nu îţi face plăcere. Ascultă cu atenţie, oportunităţile, fie în afaceri, fie în dragoste – ele abundă, dar nu fac mult zgomot!

BALANŢĂ Este momentul de a verifica şi valorifica relaţiile tale umane, sociale. Ritmul zilnic este posibil să se accelereze mai mult, dar tu trebuie să ţii bine hăţurile! Nu pleca la drum lung!

Pune-te pe treabă cu multă hotărâre şi tenacitate. Eşti în întârziere şi ştii asta. Stelele spun să te grăbeşti. Pe de altă parte, nu uita că perseverenta oarba este arma celui lipsit de imaginatie. Nu-ti risipi inutil fortele, daca vezi ca nu reusesti, schimba modul de abordare! Pe total o zi cam monotonă, lipsită de nerv, care nu te motivează. Atenţie, astfel de zile sunt periculoase pentru că îţi adorm atenţia! Totul apare destul de neclar si confuz. Doresti mai multa claritate si lumina. Timpul rezolva totul, nu spera și nu ai teamă!

SCORPION O zi favorabilă, în care ai reacţii armonioase la unele acţiuni ale celor din jurul tău. Combină farmecul personal cu logica şi aşa poţi obţine acordul, aprobarea de care ai atâta nevoie! Fii tolerant şi emană impresia ca trebuie să domneasacă un spirit de fair-play – „...o să avem de câştigat cu toţii...”! Foarte bune aspecte în profesie, meserie. Fii hotărât în acţiuni, toate trebuie să iasă astăzi. Cu toate că s-ar cuveni să te odihneşti plenar, oboseala îşi spune cuvântul, programul se schimbă în ultimul moment, dar îţi face plăcere. Eşti pe cale să realizezi o ambiţie secretă. Seara favorabilă relaţiilor sociale sau de amor – poate un spectacol, poate o cină în doi. Atenţie la stările emoţionale, nu te lăsa ofensat sau întristat din nimicuri!

SĂGETĂTOR Astăzi conjunctura indică o zi de mişcare, sport, poate şi un regim alimentar spartan. O veste te interesează, dar e prematur să iei măsuri. O zi bună, a trei zi de Sfintele Paști, din punct de vedere personal! Eşti deosebit de inspirat în afaceri, în special în achiziţii şi cumpărături. Amorul, de asemenea, este bine aspectat. Profită de favorurile stelelor şi comunică cu anturajul. S-ar putea să ai surprize plăcute. Soarele ghideză acţiunile tale în sensul cel bun. Norocul este de partea ta, mediul social îţi este binevoitor, iniţiativele pe care le iei sunt pozitive. Optimismul şi entuziasmul îţi dau aripi ca să avansezi pe calea ta, pe drumul tău ales. Totuşi, fii foarte atent la cei din jurul tău, la cei care profitând de faptul că te afli „pe caii cei mari” vor să-ţi smulgă o promisiune, un angajament!

CAPRICORN Faci eforturi în direcţia corectă în relaţiile tale sentimentale. Totuşi, nu poţi să nu remarci că toate problemele din viaţa ta sunt cauzate de... alţii! Ţie îţi rămâne rezolvarea lor!

O zi bună pentru că regăseşti un obiect sau o relaţie care s-a pierdut sau s-a eclipsat. Cu o Lună afectată nu te baza foarte mult pe intuiţie, totuşi ideile îţi vin foarte repede – găseşti soluţii şi legături la toate situaţiile prezentate astăzi. Astăzi ai dificultăţi să te adaptezi la ambianţă, la ritmul impus. Trebuie să te menajezi, nu face eforturi mari astăzi, oboseala ta a devenit cronică. De asemenea nu trebuie să te laşi distras şi influenţat de veştile care circulă la serviciu. De obicei tensiunile produc alte tensiuni şi lipsă de productivitate. Şi tu nu vrei asta!

VĂRSĂTOR Te-ai tot gândit şi socotit în mica vacanţă de Sf.Paști și 1 Mai. Au trecut câteva zile de odihnă şi acum vrei să pui în aplicare planurile tale. Nu e uşor, întâlneşti obstacole grele, trebuie să-ţi faci aliaţi! Evită sau amînă orice întîlnire sau decizie importantă şi petrece ziua într-un cadru plăcut şi confortabil. Călătoriile, însă, sunt bine aspectate. La serviciu, sau unde activezi, ai o opinie corectă despre un coleg. Care coleg, la rândul său îţi va fi de mare ajutor în viitorul apropiat. Astăzi radiezi optimism şi energie şi îi influenţezi favorabil pe cei din jur, îi motivezi. Adaugă şi o vorbă bună, o laudă. Se deschide o posibilitate, o oportunitate, care poate deveni profitabilă numai cu condiţia să poţi duce lucrurile la bun sfârşit, să poţi să faci un efort suplimentar.

PEŞTI Tendinţa ta naturală către trai bun şi fără griji surprinde azi pe cei din jurul tău. Ca şi când nu ar fi naturală, legitimă! E momentul când poţi cere, negocia, ceva care să te avantajeze! Din nou o zi relativ favorabilă intereselor tale profesionale. Totuşi nu lua lucrurile în tragic dacă total sau parţial lucrurile întârzie, sau nu se finalizează chiar cum îţi doreai. Este şi o zi bună de discuţii cu partenerii, fie de viaţă, fie de afaceri, în sensul analizei şi trasării unor proiecte viitoare. Poţi trece cu uşurinţă un obstacol dacă iei în serios sfaturile unei persoane competente în domeniu. Mai ales dacă este o problemă de sănătate, medicală, sau de dietă!