Proteste de amploare în Rusia după inundații. Putin nu s-a ținut de cuvânt

Proteste de amploare în Rusia. Inundaţii istorice în Ural şi Siberia de Vest au antrenat luni manifestaţii ale unor locuitori în oraşul Orsk, cel mai afectat de acest dezastrul. Aceste inundaţii au fost provocate în ultimele zile de ploi puternice în paralel cu o creştere a tempeturii, topirea puternică a zăpezii şi spargerea gheţii care acoperă râuri şi fluvii.

Ministerul rus al Situaţiilor de Urgenţă a anunţat luni dimineaţa că cel puţin 10.000 de clădiri rezidenţiale au fost inundate. Majoritatea evacuărilor au avut loc în regiunea Orenburg, la frontiera cu Kazahstanul. Peste 6.500 de persoane au fost evacuate, a anunţat luni după-amiaza ministerul. Al doilea cel mai important oraş din regiune, Orsk, a fost inundat în mare parte după ruperea, vineri seara, a unui dig, în apropierea fluviului Ural, aflat în revărsare. Sute de case au fost inundate până la acoperiş. Vladimir Putin le-a promis rușilor rămași pe drumuri un ajutor estimat la 1.000 de euro, dar încă nu l-au primit.

According to Russian media, many were dissatisfied with the amount of payments for the damaged property. Also, the locals were outraged that the dam on which their taxes had been spent failed to stop…

Publicaţia locală orsk.ru a difuzat o înregistrare video în care apar câteva sute de persoane adunate în faţa primăriei pentru că nu au primit ajutorul promos. Anterior parchetul regional a avertizat împotriva oricărei adunări ilegale, în contextul în care este în vigoare starea de urgenţă, ameninţând cu proceduri judiciare. ”O ruşine! O ruşine!”, au scandat protestatari. Mulți ruși au cerut demisia primarului.

"No water at all," - Stores in Russian Orsk have empty shelves with drinking water, Russian media report.

According to locals, all drinking water brought into supermarkets is sold out in minutes: "Water prices in some stores have jumped two or three times."

One of the reasons…

