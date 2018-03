Primele REACȚII ale lui Liviu Arteni, după MOARTEA Israelei. Sora acestuia RUPE TĂCEREA: „E în stare de ȘOC!”

Deși s-a spus că este de negăsit, Liviu Arteni a oferit primele reacții după moartea Israelei Vodovoz, femeia alături de care a trăit o iubire pătimașă, în ciuda diferenței de vârstă. Sora acestuia a povestit că fostul soț al Israelei este în stare de șoc de la aflarea tristei vești.





La câteva zile de la moartea Israelei, sora lui Liviu Arteni a rupt tăcerea și a mărturisit că fratele acesteia este în stare de șoc. Cu toate acestea, Liviu nu va veni la București, din moment ce trupul Israelei va fi dus în Israel, scrie Cancan.

„Ei țineau legătura în permanență. Urma să se mute în Spania împreună cu Liviu, deoarece o avantaja clima de acolo, pentru sănătatea ei.

Liviu nu vrea sa vină în Bucuresti, a zis că nu are rost, din moment ce copiii o iau în Israel. A rămas cu un teren și o casă. A spus că nu vrea nimic, așa mi-a spus.

Israela permanent îl monitoriza pe Internet. Îmi spunea că renunță la mâncarea și medicamentele ei, pentru a-l ajute pe Liviu, deoarece îl iubește. „Rup de la gură, pentru că îl iubesc pe el”, îmi spunea. Mi-a povestit că Liviu suferea de bipolaritate. Ultima oară am vorbit în februarie, mi-a zis că nu e prea bine, urmează să facă un duș și mă sună ea, dar nu am mai vorbit. Am sunat-o de 8 martie, dar nu mi-a răspuns. A suferit șocul vieții lui, nu îl puteau liniști, ei s-au iubit foarte mult”, a mărturisit sora lui Liviu Arteni, potrivit sursei citate.

Israela a fost găsită fără suflare, dezbrăcată, în baia propriei locuințe. Femeia nu mai vorbise cu nimeni de cinci zile, ceea ce i-a îngrijorat pe vecini.

În urma necropsiei a ieșit la iveală faptul că Israela a murit din pricina unei hemoragii digestive, produsă de o afecțiune mai veche, informează Wowbiz.ro. Însă cauza decesului a fost o hemoragie internă provocată de o ulcerație gastrică. Altfel spus, Israela suferea de un ulcer gastric și, cel mai probabil, a ignorat durerile specifice și nu a cerut ajutorul medicilor. Organismul ei era deja slăbit din cauza astmului de care suferea, iar hemoragia de la stomac i-a fost fatală.

