ISTERIA anti-Trump duce la ÎNCĂLCAREA LEGII. După ce au DOBORÂT statui ale înaintașilor, se RĂZBOIESC cu steaua de la Hollywood

###Steaua președintelui Donald Trump, de la Hollywood Walk of Fame, a fost distrusă de un bărbat înarmat cu un târnăcop, potrivit ofițerului de poliție din Los Angeles, Ray Brown. Responsabilii diviziei de la Hollywood au răspuns la un apel la ora 3:33 a.m. (6:33 a.m. ET) de ceea ce s-a întâmplat în zona turistică. Poliția din Los Angeles a declarat că un om este în arest pentru incidentul care s-a petrecut miercuri dimineața și reținut la Departamentul de Poliție din Beverly Hills. Patricia Cox, martoră, a declarat pentru postul local de televiciune KCAL / KCBS, CNN, că a văzut un bărbat "mergând în oraș " ca și cum ar fi trebuit să se ducă la lucru", a spus ea. "Am crezut că este o lucrare care se petrece aici." Hollywood & Highland, este un loc turistic important în Hollywood. Steaua lui Trump a fost în mod repetat ținta vandalismului și a protestelor. În aprilie 2016, un cetățean care se plimba pe Hollywood Boulevard a declarat că a văzut vizitatorii făcând gesturi obscene lângă stea, au murdărit cu vopsea și l-au lăsat pe un câine urineze acolo.. "Oamenii privesc adesea cu mânie la stea, alții dau cu piciorul peste stea și unii scuipau. Ultima dată, cineva a pus un autocolant peste stea", a declarat Francisco Javier, un alt interpret de stradă care era îmbrăcat ca Superman. Un artist de stradă a construit un zid mic în jurul stelei lui Trump în iulie.