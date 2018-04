INFORMAȚII NOI despre starea de sănătate a Ionelei Prodan. Cum a fost găsită cântăreața în spital și cine a vizitat-o. MĂRTURII CUTREMURĂTOARE!

Elena Merișoreanu, una dintre prietenele bune ale Ionelei Prodan, a făcut noi dezvăluiri despre una dintre zilele în care a vizitat-o în spital. Cântăreața de muzică populară a spus cum a găsit-o în salon pe mama Anamariei Pronda, dar și ce au vorbit.





Reamintim că Ionela Prodan le are alături de ea pe fiicele sale, Anca și Anamaria Prodan. Uneori, artista de muzică populară le primește în vizită și pe prietenele apropiate, iar una dintre ele este Elena Merișoreanu. Artista a subliniat că nu a îndrăznit să o întrebe ce boală are, de fapt.

"Am fost acum două săptămâni la Ionela, la spital. Voiam să o văd, să știu cum e, fiindcă o iubesc mult. Când am vizitat-o eu era cooperantă, vorbea… Îmi amintesc că atunci când m-a văzut în rezervă, mi-a zis: «Merișor, nu-mi place de tine, că ești prea grasă». I-am spus: «"Lasă că e bine, să am de unde slăbi dacă mă îmbolnăvesc». Sincer, m-a impresionat. Noi două suntem colege, era cât pe ce să fim și cumnate… Nici nu am îndrăznit să o întreb ce are. Nu ar fi fost corect. Numai Dumnezeu din Ceruri știe ce se întâmplă cu ea", a povestit Elena Merișoreanu, potrivit cancan.ro.

Elena Merișoreanu a mai dezvăluit că buna ei prietenă nu uită să fie cochetă, chiar dacă este în spital.

„Era pe fotoliu, era fardată, era frumoasă și vorbea coerent. O minune de om. Aș mai fi vrut să mă duc la ea. Însă, când am sunat-o miercuri pe Anamaria, mi-a zis că mamă ei este la terapie”, a mai mărturisit Elena Merișoreanu în cadrul aceluiași interviu.

În vârstă de 70 de ani, Ionela Prodan este internată la Spitalul Elias din București, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă la pancreas, dar și cu afecțiuni grave la nivelul inimii.

Anamaria Prodan supărată pe oamenii care au spus lucruri despre Ionela Prodan

Reamintim că Anamaria Prodan s-a arătat extrem de supărată pe oamenii care au spus lucruri despre Ionela Prodan, deşi nu cunosc situaţia şi nici nu ar fi în măsură să facă afirmaţii despre starea de sănătate a artistei.

MOMENTE DRAMATICE în familia Prodan. Anamaria A DEZVĂLUIT CE SIMTE din cauză că MAMA EI ESTE ÎN STARE GRAVĂ. Breaking news

"Poţi să ai 10 live-uri, poate să stea 5 mii de ani, că n-o să intre, n-o să vorbească nimeni, toţi sunt prietenii mei, ai lui mama. Nu-i cunosc, nu i-am văzut în viaţa mea. Chiar poţi să spui că am vorbit cu tine. Mi se pare o nebunie! Ei nu ne cunosc pe noi. Nu au vorbit nici cu mama, nici cu mine niciodată toţi ăştia care vorbesc pe la televizoare", a spus Anamaria Prodan la Antena Stars.

