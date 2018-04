MOMENTE DRAMATICE în familia Prodan. Anamaria A DEZVĂLUIT CE SIMTE din cauză că MAMA EI ESTE ÎN STARE GRAVĂ. Breaking news

Ionela Prodan se află internată în stare critică, medicii afirmând că șansele acesteia de a trăi sunt reduse.





Ionela Prodan suferă de mai mulți ani de probleme cardiace, iar acum, la 70 de ani, a fost diagnosticată cu un cancer galopant situat la pancreas și care s-a metastazat în tot corpul. Boala nu a răspuns la tratament, dimpotrivă!, medicația i-a provocat și o succesiune de atacuri cerebrale care au necesitat intervenția rapidă a medicilor.

Anamaria Prodan Reghecampf i-a dedicate mamei sale o scrisoare emoționantă.

"Iubirea vieții mele, MAMA. Dacă aş putea, aş opri timpul pentru tine sau ți-as da jumătate din al meu. Aş opri timpul tău si l-as cupla pe al meu ca să poţi trăi, în sfârşit, tot ceea ce nu ai trăit la timp, pentru ca ai vrut atât de mult sa strângi pentru noi avere, sa nu ne arate nimeni cu degetul, sa fim cei mai buni, cei mai respectați, cei mai demni, cei mai buni!

Aş opri timpul tău ca să nu îmbătrâneşti , sa arați așa de vis cum ai arătat toată viața, sa rămâi plina de viaţă și de cântec. Aş opri timpul tău ca să-ţi ofer toate momentele pe care le meriti .. toate îmbrățișările, toate bucuriile de care ai fost câteodată lipsită, toată dragostea,toate cuvintele frumoase pe care poate nu ți le-am spus atât de mult pe cât doream. Aș opri timpul tău ca să te copleșesc cu iubirea mea , sa te alint și sa te răsfăț. Să te gădil pana te enervezi pe mine și ma alergi in jurul mesei. As opri timpul tău Pt ca îmi e dor sa ți cer bani și sa ne certam pt ca fac multe "cheltuieli inutile "cum le numeai tu....

Aş opri timpul tău ca să te duc peste tot in lume , sa te fac sa Zâmbești sa ți spun ce însemni pentru mine. Aș opri timpul ca să ma urmărești secunda de secunda peste tot in media și sa sa ți suni prietenele sa le povestești cât de minunata este fata ta. Aş opri timpul ca să ai timp sa trăiești și pentru tine. Pentru ca ai trăit doar pentru mine, pentru familia ta, pentru casa ta.

Aş opri timpul ca să te aud râzând și cantand. As opri timpul ca sa mi înregistrez pe retina forever fiecare gest al tău și fiecare grimasa pe care o faci de care îmi va fi atât de dor atunci când Dumnezeu va decide ca are nevoie de tine, iar eu voi avea nevoie de amintirea ta sfânta. Aş opri timpul ca sa ti mulțumesc pt fiecare sfat pe care l am primtit de la tine, pentru ca am absorbit ca un burete de la tine fiecare cuvințel pe care mi l-ai spus. As opri timpul ca să învăţ de la tine tot ce trebuie să ştiu despre viaţă, despre renunţări, despre vise , despre moarte, despre respect, despre voința, despre alegeri, despre putere, despre demnitate despre durere,despre incăpățânarea de a trăi pentru cei pe care ii iubește cu patima și prin cei pe care i-ai divinizat. As opri timpul pt ca ti dorești sa ți crești nepoții și sa i înveți tot ce însemna viața. Aş opri timpul tău ca să nu pleci de lângă mine niciodată. As da din timpul meu pentru ca tu sa rămâi", este scrisoarea Anamariei Prodan pentru mama sa.

Pagina 1 din 1