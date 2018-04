Ionela Prodan, DECONECTATĂ de la aparate! Mesajul EMOȚIONANT al fiicei sale: „Să NU UIȚI niciodată că TE IUBESC!”

Îndrăgita cântăreață de muzică populară Ionela Prodan trece printr-o perioadă grea din punct de vedere al stării de sănătate. Deși s-au speculat multe lucruri cu privire la boala acesteia, se pare că, pentru moment, totul este ținut sub control de medici. Mai mult, aceștia au decis să o deconecteze de la aparate pentru că nu mai are nevoie de ajutorul lor.





Ionela Prodan a fost deconectată de la aparate după ce a început să respire singură. Când a văzut că mama sa se simte mai bine, Anamaria Prodan i-a adresat acesteia câteva cuvinte calde și chiar a avut o rugăminte, relatează România Tv.

„Sunt lângă tine! Să nu uiți niciodată că te iubesc! Însemni enorm pentru mine și vreau să lupți fiincă ești cel mai puternic om pe care l-am cunoscut vreodată”, i-a spus Anamaria Prodan mamei sale, conform unor surse din spital. În urmă cu ceva timp, cântăreața de muzică populară a vorbit în cadrul unei emisiuni TV despre moarte, testamentul pe care îl lasă în urma ei și despre cum și-a împărțit averea.

„Da, mi-am făcut testamentul. Prima dată l-am făcut aşa mai negândit, decât de mine. Apoi, le-am chemat pe amândouă fetele. Asta e a ta, asta e a ta.La nepoţi nu am împărţit, le-am pus bani pe numele lor şi, când vor face 18 ani, să deschidă contul. Am trei de la Ana şi una micuţă la Vegas. Am patru nepoţi. Le-am pus 30.000 de euro la fiecare”, povestea artista în cadrul unei emisiuni televizate, potrivit B1.

Reamintim că zilele trecute Anamaria Prodan a anunțat este supărată pe oamenii care au spus lucruri despre Ionela Prodan, deşi nu cunosc situaţia şi nici nu ar fi în măsură să facă afirmaţii despre starea de sănătate a artistei. „Poți să ai 10 live-uri, poate să stea 5 mii de ani, că n-o să intre, n-o să vorbească nimeni, toţi sunt prietenii mei, ai lui mama. Nu-i cunosc, nu i-am văzut în viaţa mea. Chiar poţi să spui că am vorbit cu tine. Mi se pare o nebunie! Ei nu ne cunosc pe noi. Nu au vorbit nici cu mama, nici cu mine niciodată toţi ăştia care vorbesc pe la televizoare”, a spus Anamaria Prodan la Antena Stars.

Pagina 1 din 1